48-летнего бывшего вокалиста британской рок-группы Lostprophets Йэна Уоткинса, отбывавшего тюремный срок за педофилию, убили в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте полиции графства Западный Йоркшир.

В исправительном учреждении отказались комментировать произошедшее, пока идет разбирательство. Как уточняется, двое подозреваемых в возрасте 25 и 43 лет сейчас взяты под стражу. Расследованием убийства уже занимаются детективы.

Всемирную известность вокалисту принес проект Lostprophets. Группа продала 3,5 миллиона дисков по всей планете.

В 2008 году на Уоткинса стали поступать заявления о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сначала правоохранители не смогли найти никаких зацепок, которые могли бы подтвердить его вину. При этом позднее поведение исполнителя стало меняться: он начал употреблять запрещенные вещества и, по некоторым данным, оказался одержим порнографией и изображениями, связанными с насилием.

Спустя четыре года полиция предъявила Уоткинсу обвинения в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, детей и животных, а также в хранении непристойных изображений детей и «экстремальной порнографии с животными». Уоткинс был осужден на 29 лет.

Lostprophets — рок-группа из Уэльса, основанная в 1997 году. Они выпустили несколько демозаписей, 5 студийных альбомов и 15 синглов. Их первый альбом, Thefakesoundofprogress, был изначально записан за одну неделю при расходах всего 4000 фунтов стерлингов и был задуман поначалу как демоальбом, но группа перезаписала и переиздала альбом в гораздо больших масштабах на лейбле Columbia Records в США, хотя в Великобритании они оставались с Visible Noise. Затем, в 2004 году, был выпущен Start Something, а в 2006 — Liberation Transmission, оба альбома получили неоднозначные отзывы критиков.

Обычно стиль Lostprophets относят к ню-металу и хард-року. Не так часто их музыку определяют как пост-гранж и альтернативный рок. В музыке Lostprophets слились сильный звук гитар и поп-элементы. Заметно также влияние панка и хеви-метала, и даже эмо. Все эти стороны в разной степени проявляются в песнях группы. Мощные, иногда мягкие мелодии сочетаются с агрессивными ударными, а голос вокалиста — с запоминающимися риффами. Обычно Lostprophets сравнивают с такими группами, как Faith No More, Simple Plan, Linkin Park, Limp Bizkit, Hoobastank и Incubus. Тексты песен группы часто носят чувство разочарования, развеяния иллюзий. Некоторые песни написаны на анти-милитаристскую тему.