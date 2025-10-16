Вечером в среду на Валмиерском шоссе был насмерть сбит пешеход, сообщили в Государственной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 на 65-м километре шоссе, когда водитель автобуса "Volvo" совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу. В результате происшествия пешеход погиб.

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий травмы получили еще пять человек, в том числе трое пешеходов и двое велосипедистов.

Полиция в среду задержала четырех водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и одного водителя под воздействием наркотических веществ. По трем случаям начаты уголовные процессы, а по двум возбуждены административные дела.

Также зафиксировано 208 случаев превышения допустимой скорости и оштрафованы четыре агрессивных водителя.