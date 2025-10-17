В рамках международной операции «SIMcartel» Государственная полиция ликвидировала размещённую в Латвии инфраструктуру SIMbox и задержала пятерых человек, которые под прикрытием легальной предпринимательской деятельности обеспечивали возможность создания анонимных онлайн-аккаунтов для совершения мошенничеств, сообщила полиция.

Платформа предназначалась для анонимной связи и проведения платежей, предлагая более 80 мобильных номеров разных стран. По текущим оценкам, за время работы этой инфраструктуры было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, с которых в различных странах были совершены мошеннические действия. По меньшей мере 3200 человек стали жертвами этих преступлений, а общий материальный ущерб оценивается почти в 5 миллионов евро.

В настоящее время расследования по этому делу ведутся в Латвии, Эстонии и Австрии. В Латвии задержан ещё один человек, которого ранее разыскивала эстонская полиция по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Операция при участии EUROPOL

Для борьбы с онлайн-мошенничеством сотрудники 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции 10 октября провели тщательно спланированную международную операцию «SIMcartel» при участии EUROPOL, EUROJUST, Австрии и Эстонии. В ходе операции была ликвидирована инфраструктура SIMbox, располагавшаяся в Латвии и предоставлявшая возможность создания анонимных онлайн-аккаунтов для общения и проведения платежей, которые впоследствии использовались для интернет-мошенничеств.

Платформа SIMbox позволяла использовать более 80 номеров мобильных телефонов различных стран, с помощью которых можно было анонимно регистрироваться более чем в 160 онлайн-сервисах. По оценкам следствия, с использованием этой платформы было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, пригодных для совершения мошеннических действий.

Установлено, что жертвами мошенничеств, связанных с этой платформой, стали жители Латвии, Эстонии и Австрии. В каждой стране проводится отдельное расследование. В Латвии жертвами стали как минимум 1500 человек, понесших общий ущерб в размере около 420 тысяч евро. В Австрии пострадали по меньшей мере 1700 человек, с ущербом около 4,5 миллиона евро.

Все задержанные — граждане Латвии

10 октября сотрудники 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью при поддержке антитеррористического подразделения OMEGA ликвидировали преступную инфраструктуру SIMbox и в ходе следственных действий задержали четырёх человек: предполагаемого организатора нелегального сервиса и троих технических работников. Все задержанные — граждане Латвии: женщины 1987 и 1970 годов рождения и мужчины 1977 и 1982 годов рождения.

В общей сложности на прошлой неделе правоохранители провели 14 обысков по различным адресам. Были изъяты 1200 устройств SIMbox, в которых одновременно использовались 40 000 SIM-карт из разных стран, а также пять серверов, полностью контролировавших IT-инфраструктуру компании. Были изъяты и два домена компании — gogetsms.com и apisim.com — на которых теперь размещена специальная страница с информацией о передаче сайтов в распоряжение правоохранительных органов. Кроме того, были конфискованы 4 эксклюзивных автомобиля, арестованы банковские счета с суммой 431 000 евро и криптовалюта на сумму 266 000 евро.

В чем их обвиняют

Уголовный процесс, находящийся в производстве Управления по борьбе с киберпреступностью, квалифицирован по следующим статьям Уголовного закона:

статья 193.1, часть первая — за получение, перемещение или распространение данных, позволяющих незаконно использовать финансовые инструменты или средства платежа;

статья 195, часть третья — за легализацию преступно получённых денежных средств или иного имущества, если это совершено в крупном размере или организованной группой;

статья 244.1 — за изменение данных, необходимых для идентификации конечного оборудования в электронных сетях, а также за получение, хранение или распространение таких данных, программного обеспечения или оборудования без согласия производителя или его уполномоченного лица, если действия совершены с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору или причинили значительный ущерб.

Троим из задержанных 10 октября лиц были назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Мужчине 1982 года рождения суд избрал меру пресечения в виде ареста. В рамках продолжающегося расследования 15 октября полиция задержала ещё одного мужчину 1982 года рождения, которому также назначена мера пресечения, не связанная с заключением.

Одновременно с вышеуказанными действиями в рамках совместной следственной группы на территории Латвии при поддержке Управления уголовной полиции Рижского регионального управления были проведены ещё 12 обысков. В ходе этих мероприятий, при участии спецподразделения OMEGA, была задержана ещё одна личность — мужчина 1988 года рождения, ранее объявленный Эстонией в международный розыск по подозрению в вымогательстве и организации поджогов. При его задержании были изъяты наличные в размере 48 700 евро, предположительно наркотические вещества и большое количество, вероятно, украденных автомобильных деталей: 275 передних фар и 228 боковых зеркал.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

В операции «SIMcartel» Государственную полицию поддержали Рижская окружная прокуратура, EUROPOL, EUROJUST, полиция Австрии, полиция Эстонии, CERT.LV и Shadowserver Foundation.