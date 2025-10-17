Рижский городской суд приговорил гражданина Молдовы к четырём годам лишения свободы за демонстрацию своего обнаженного тела детям в Риге, пишет LETA.

Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, депортации из Латвии после отбытия наказания и запрету въезда в страну на пять лет, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, мужчина четыре раза обнажал свой половой орган на улице и в общественном транспорте Риги в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года, демонстрируя его девочкам младше 14 лет.

Для установления личности мужчины Государственная полиция опубликовала его фотографии в социальных сетях. Благодаря активному участию общественности мужчина был оперативно установлен, задержан и арестован.

В ходе судебного разбирательства мужчина не признал себя виновным, заявив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть ширинку. Ранее судимостей у него не было.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за подобное преступление до семи лет лишения свободы с испытательным сроком до пяти лет.