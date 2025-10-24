Baltijas balss logotype
Сообщили результаты расследования трагедии в Плявниеках: убийство и самоубийство 2 1556

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сообщили результаты расследования трагедии в Плявниеках: убийство и самоубийство

В феврале этого года в трагедии, произошедшей в Плявниеках, один из мальчиков случайно застрелил другого из оружия своего отца, сотрудника Управления по вопросам гражданства и миграции (PMLP), а затем застрелился сам, как выяснило агентство LETA.

До сих пор правоохранительные органы не установили точные обстоятельства смерти мальчика. Теперь прокуратура сообщила агентству LETA, что лицу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, а именно, за хранение огнестрельного оружия, его основных компонентов и боеприпасов с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжелым последствиям, а также за хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

Обвинение было предъявлено обвиняемому на этой неделе, и, как указала прокуратура, у лица было необходимое разрешение как на хранение оружия, так и на хранение боеприпасов, однако были также обнаружены патроны, предназначенные для других видов оружия, на хранение которых разрешения не было. Обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия определяет и налагает обязанности соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении огнестрельного оружия, его основных компонентов и боеприпасов, нарушил нормы Закона и положения Кабинета министров о порядке обращения с оружием и боеприпасами, считает прокуратура.

Обвиняемый оставил в квартире во время расследования в точно не установленном месте ключи от сейфа, тем самым не обеспечив, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. Таким образом, ключи от сейфа стали доступны несовершеннолетним лицам – сыну обвиняемого и его однокласснику, – которые получили доступ к хранящимся в нем боеприпасам и огнестрельному оружию.

В ходе досудебного расследования было установлено, что несовершеннолетний, неосторожно и невнимательно обращаясь с огнестрельным оружием, выстрелил в сторону одноклассника, после чего направил ствол оружия на свой лоб и выстрелил, в результате чего оба ребенка погибли, сообщили в прокуратуре.

Как уже сообщалось, изначально следователи не имели четкого представления о фактических обстоятельствах происшествия, но в ходе расследования были реконструированы повседневная жизнь детей и обстоятельства их смерти.

По завершении этого расследования было принято решение о прекращении уголовного процесса в части убийства, поскольку «были установлены обстоятельства, не допускающие уголовного преследования». В уголовно-процессуальном праве к таким обстоятельствам относятся, например, случаи, когда лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, умерло.

7 февраля 2025 года в Риге, в квартире многоквартирного дома в Плявниеках, были обнаружены тела двух мальчиков, родившихся в 2012 году, с огнестрельными ранениями.

#убийства
Оставить комментарий

(2)
  • 24-го октября

    если владеешь оружием значит подрузомеваешь его применение чтоб убить другое существо, значит ты потенциальный убийца. вообще не понимаю зачем давать разрешение на оружие? если просишь разрешение на хранение значит в мыслях есть убить кого-то , а это уже преступление. хотел убить другого? за это бог показал что такое утрата жизни. нельзя так, думайте о мире и процветании.

    1
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    24-го октября

    Ну, я так изначально и предполагал, когда это случилось. Подростки. Один другому решил попонтоваться батиным стволом. Ума мало. Навыка обращения с оружием ещё меньше. Ну и пристрелил другана. Паника от содеяного. В этом возрасте ещё не приходит осознание ценности жизни (от чего и распостранён подростковый суицид). Ну и на волне стресса и самовыпилился. Печаль конечно...

    2
    2

Видео