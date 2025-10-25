За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 20 человек, свидетельствует оперативная сводка Государственной полиции, пишет ЛЕТА.

Среди пострадавших — один пешеход и трое велосипедистов.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, из которых 15 — с пострадавшими. Погибших нет.

Почти половина всех ДТП с пострадавшими произошла в Рижском регионе — в семи авариях травмы получили восемь человек, в том числе один пешеход, свидетельствуют данные полиции.