Водитель автомобиля Volkswagen Polo пытался припарковать машину у обочины, когда в неё внезапно врезался мотоцикл. Водитель сразу подбежал к мотоциклисту, чтобы помочь, и позже пострадавший был доставлен в больницу, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Артур помогал своему другу на обочине дороги заменить пробитое колесо — его товарищ только что попал в аварию на мотоцикле. Закончив работу, он подошел к съёмочной группе и рассказал, как всё произошло.

«Получается, друг хотел припарковаться. Вот стоит тот Volvo. Он ехал по середине дороги. Хотел повернуть, и, видимо, не заметил, а мотоциклист, наверное, в бок влетел», — рассказал Артур.

Водитель подтверждает версию своего друга — мотоциклист совершал обгон, а он сам неосмотрительно выехал на встречную полосу. Сразу после столкновения он бросился к мотоциклисту.

«Хотел ему помочь как-то. Снял у него сумку, хотел шлем снять, но потом решил всё-таки не трогать, — рассказал водитель, участвовавший в аварии. — Он сказал, что у него болит нога, и всё».

Вскоре прибыли медики и увезли мотоциклиста в больницу. Друзья пострадавшего также находились на месте и собрали его шлем и обломки мотоцикла.

