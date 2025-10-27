Baltijas balss logotype
За перевозку нелегальных мигрантов в Краславском крае задержан таксист 0 101

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: За перевозку нелегальных мигрантов в Краславском крае задержан таксист

На прошлой неделе, 23 октября, сотрудники Государственной погранохраны задержали в Краславском крае негражданина Латвии, который перевозил людей, незаконно пересекших государственную границу.

Инцидент произошёл в минувший четверг: пограничники остановили в Свариньской волости такси Renault Megane Scenic, оснащённое жёлтым таксомоторным номером и опознавательным знаком на крыше. В салоне автомобиля находились четверо пассажиров азиатского происхождения, не имевших действительных проездных документов, виз или разрешений на пребывание в Латвии.

В отношении водителя начат уголовный процесс по части 2 статьи 285.1 Уголовного закона Латвии — за содействие незаконному пребыванию на территории страны двух и более лиц.

Читайте нас также:
#граница #нелегалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео