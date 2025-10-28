Baltijas balss logotype
Под Цесисом авто наехал на лежащего на обочние мужчину. Это не первый случай, когда кто-то лежит на проезжей части 0 321

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Под Цесисом авто наехал на лежащего на обочние мужчину. Это не первый случай, когда кто-то лежит на проезжей части
ФОТО: скриншот видео TV3

В воскресенье вечером в Цесисском крае водитель BMW насмерть сбил мужчину, лежащего на обочине. Государственная полиция активно работала на месте происшествия и до сих пор продолжает расследовать обстоятельства случившегося, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жители окрестностей рассказывают, что пьяные и шатающиеся по дороге местные — не редкость, и, возможно, погибший был одним из них.

Водитель BMW ехал по автодороге Лиепа–Смилтене. У посёлка Марснени в темноте он наехал на мужчину, который лежал прямо посреди дороги. От удара тот скончался на месте.

Местные жители вспоминают, что в тот вечер из окон видели проблесковые маячки экстренных служб: «Я видела, как светились огни. Сама не пошла смотреть».

По данным полиции, погибшим оказался 61-летний мужчина. Пока что местные ещё не знают, кто именно это был, но обстоятельства происшествия им кажутся знакомыми. По обочинам здесь часто бродят нетрезвые «братья по бутылке», и, скорее всего, это был один из них:

«Полно у него друзей. Вон в том доме живёт один, всё время так шатается. Но не видела, чтобы он уж так сильно пил. Денег нет, а выпить хочется. Что тут скажешь — бить их что ли? Ругаешься — они всё равно не слушаются».

Женщина по имени Вия рассказывает, что её муж тоже входит в компанию «друзей», которые по вечерам небезопасно гуляют. Родственники, услышав о трагедии, сразу позвонили ей, чтобы узнать, всё ли в порядке с её супругом.

«Родственники звонили. Наш тоже порой с той компанией бродит, но вчера, к удивлению, был дома. Видно, уже в предыдущие дни свою норму принял», — говорит Вия.

Это не первый случай, когда на местной дороге находят лежащего человека. Несколько лет назад мужчину в состоянии алкогольного опьянения заметили на обочине и отвезли в Смилтенскую больницу — тогда он просто обморозился, но выжил.

Что касается нынешнего трагического случая, пока точно неизвестно, был ли мужчина пьян или ему стало плохо. Известно лишь, что водитель BMW был трезв. Государственная полиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса.

ТВ3

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
