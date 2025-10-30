Латгальский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке дело об убийстве семилетней Юстины Рейниковой, ужесточил приговор её отцу и мачехе — теперь им назначено 23 и 20 лет лишения свободы соответственно, сообщает агентство LETA.

Ранее суд первой инстанции приговорил отца девочки к 20 годам тюрьмы, а мачеху — к 17 годам. Прокуратура подала апелляцию, потребовав более строгого наказания.

Апелляционное заседание состоялось в среду, а решение было оглашено в четверг. Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

Напомним, в убийстве Юстины обвиняются её отец Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова.

Согласно материалам дела, оба признаны виновными в жестоком обращении с ребёнком и убийстве, совершённом группой лиц с осознанием того, что девочка находилась в беспомощном состоянии. После преступления обвиняемые спрятали тело, а в полицию сообщили о её «пропаже».

Трагедия произошла в мае 2023 года в Резекненском крае. Девочку искали полтора месяца — к поискам было привлечено множество людей. Позже тело Юстины с признаками насилия нашли в подвале заброшенного дома, расположенного в десятках километров от её дома — в месте, где раньше жил её отец.

Прокуратура настаивала, что подсудимые действовали сознательно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и своими действиями причинили ребёнку тяжкие физические страдания, приведшие к смерти.