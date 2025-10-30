Baltijas balss logotype
В результате аварии на Резекненском шоссе погиб ребенок

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: В результате аварии на Резекненском шоссе погиб ребенок

В среду в результате аварии, которая произошла на Резекненском шоссе в Цирмской волости Лудзенского края, погиб ребенок, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

При пока неустановленных обстоятельствах произошло столкновение автомобилей "Opel" и "Hyundai". В автомобилях находились шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, который в результате аварии погиб.

Как сообщалось, в среду в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 13 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

В целом за прошедшие сутки на дорогах было зарегистрировано 154 происшествия, восемь аварий были с пострадавшими.

#дтп
