«Дети были одни»: новые детали трагедии в Плявниеках, где погибли два мальчика

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дети были одни»: новые детали трагедии в Плявниеках, где погибли два мальчика
ФОТО: Unsplash

В трагедии, случившейся в феврале этого года в Плявниеках, где из-за небрежного хранения оружия погибли двое мальчиков, использовалось личное оружие взрослого человека, а дети в момент происшествия находились одни, рассказал в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения начальник Службы внутренней безопасности (СВБ) Игорь Яунродзиньш, пишет LETA.

По словам Яунродзиньша, это было личное легально зарегистрированное оружие взрослого, которое хранилось невнимательно и с нарушениями.

«Важно отметить, что в ходе расследования было исключено, что в квартире находился кто-то ещё. Там были только двое детей», — пояснил он.

«В результате действий одного ребёнка погиб второй, а затем он сделал то, что сделал», — добавил глава СВБ.

Он подчеркнул, что сейчас самое время пересмотреть навыки хранения оружия и устранить все возможные недостатки.

Как уже сообщалось, 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеках были найдены тела двух мальчиков, родившихся в 2012 году, с огнестрельными ранениями.

Агентство LETA выяснило, что один из мальчиков случайно застрелил другого из оружия своего отца — сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), а затем выстрелил себе в голову.

В прокуратуре сообщили, что против владельца оружия выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного закона — за хранение огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжким последствиям, а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Как уточнили в прокуратуре, у обвиняемого имелось разрешение на хранение оружия и боеприпасов, однако были обнаружены две пули, предназначенные для другого оружия, хранение которых не было разрешено.

Прокуратура указывает, что обвиняемый, зная о требованиях безопасности, установленных законом «Об обороте оружия» и постановлениями Кабинета министров, нарушил эти нормы, оставив в квартире ключи от сейфа, место хранения которых во время следствия не удалось точно установить. Таким образом он не обеспечил, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. В результате ключи оказались доступны несовершеннолетним — его сыну и однокласснику, которые добрались до боеприпасов и оружия, взяли его и начали рассматривать.

В ходе предварительного расследования было установлено, что один из мальчиков, неосторожно обращаясь с оружием, выстрелил в сторону одноклассника, после чего направил пистолет себе в лоб и произвёл выстрел, в результате чего оба ребёнка погибли, пояснила прокуратура.

До передачи дела в прокуратуру расследование проводила Служба внутренней безопасности.

Ранее СВБ сообщала, что в рамках дела совместно с надзирающим прокурором была проведена масштабная работа по сбору доказательств и установлению фактических обстоятельств происшествия, включая несколько сложных и длительных экспертиз. Поначалу обстоятельства случившегося были неясны, но в ходе следствия следователи восстановили события дня и обстоятельства гибели детей.

По завершении расследования было принято решение прекратить уголовное производство в части, касающейся причинения смерти, поскольку «установлены обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного процесса», — например, то, что лицо, подлежащее привлечению к ответственности, погибло.

