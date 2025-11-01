Некоторые обвиняемые вновь потребовали публикации «фотографий», которые, по их словам, должны «доказать», что Брижит Макрон родилась женщиной.

Во Франции открылся процесс по делу об онлайн-травле первой леди. Международная пресса пишет о том, как ультраправые сообщества по обе стороны Атлантики превратили сфабрикованный слух в источник наживы, а супруги Макрон готовы защищать своё имя одновременно во Франции и в США.

Лондонская The Guardian отмечает, что это — «последняя фаза правовой битвы, которую президент Эммануэль Макрон с супругой ведут по обе стороны Атлантики против распространителей ложных утверждений о том, что первая леди Франции — это мужчина по имени Жан-Мишель Троньо (имя её брата). Президент и его супруга подали иск о диффамации в США в конце июля в связи с той же самой ложью, усиленной и многократно повторённой онлайн ультраправой подкастером Кэндис Оуэнс».

Машина дезинформации

Редакции отмечают, что видео, чаты и фото, которые расходятся по миру, стоит мощная машина дезинформации. «За четыре года, — напоминает Le Soir (Брюссель), — супруги Макрон так и не смогли избавиться от этих навязчивых и отвратительных слухов (...). Фотомонтажи, искажённые видео, дипфейки теперь создаются с помощью искусственного интеллекта (...). Конспирологические круги и ультраправые запускают машину дезинформации, при этом некоторые инфлюенсеры попутно зарабатывают немалые суммы на монетизации этого инфокса. Алгоритмические режимы соцсетей способствуют распространению там сексистской и трансфобной клеветы. До Брижит Макрон подобным слухам подвергались Мишель Обама, бывшая вице-президент США Камала Харрис и экс-премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн».

Восемь мужчин и две женщины

Среди десяти обвиняемых — восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет: учитель, айтишник, галерист, избранный чиновник, «медиум» и даже «целительница-девственница».

Ключевая фигура — публицист Орельен Пуарсон-Атлан, 41 год, известный в соцсетях под псевдонимом «Зоэ Саган». Его аккаунт в X был приостановлен после нескольких жалоб. Помимо Брижит Макрон, «Зоэ Саган» прославился распространением видео сексуального характера с участием Бенжамена Гриво — макрониста, кандидата на пост мэра Парижа, который вынужден был отказаться от кампании в феврале 2020 года после скандала.

Также на скамье подсудимых — Дельфин Ж., 51-летняя «медиум», объявившая себя «независимой журналисткой» и «разоблачительницей», известная под псевдонимом Амандин Руа. В 2021 году она опубликовала на своём YouTube-канале четырёхчасовое интервью с самопровозглашённой «журналисткой» Наташей Рей. В нём утверждалось, что Брижит Макрон, урожденная Троньо, никогда не существовала, а на самом деле под этим именем скрывается её брат Жан-Мишель Троньо, якобы сменивший пол.

За эти утверждения Дельфин Ж. была осуждена в первой инстанции за диффамацию в сентябре 2024 года, но оправдана апелляционным судом в июле 2025-го. Брижит Макрон и её брат Жан-Мишель Троньо подали кассационную жалобу на это решение.

Адвокат первой леди Жан Энноши заявил в суде:

«Со стороны обвиняемых наблюдается отрицание... Все они говорят вам о свободе слова, о диффамации, полностью отрицается кибербуллинг, коллективная травля».

Дочь Брижит Макрон, Тифэн Озьер, сама адвокат, дала показания:

«Важно быть здесь сегодня, чтобы объяснить ущерб, который может быть причинён моей матери. Я хотела рассказать, какова её жизнь с тех пор, как она подверглась этим атакам и шквалу онлайн-ненависти. Я действительно видела изменения и ухудшение условий её жизни».

Сама Брижит Макрон сказала следователям, как тяжело её внукам слышать, будто «их бабушка — мужчина».

Техника дестабилизации

«Это дело, — продолжает Le Soir, — также демонстрирует способность и силу дестабилизации туманных ультраправых сетей, когда они объединяются по обе стороны Атлантики.

Согласно расследованию газеты Le Monde, американская инфлюенсер Кэндис Оуэнс получала материалы от одного из французских обвиняемых, связанного с ультраправыми. Опровержения, гнев, молчание главы французского государства и его супруги не смогли ни утолить жажду заговора, ни остановить стремление людей получать такую информацию».

Ксавье Пуссар, бывший главный редактор ультраправого журнала «Факты и документы», хотя и отсутствует на процессе (был допрошен как свидетель в Милане), играет центральную роль.

Обвиняемые приветствуют «тщательное и детальное расследование», которое он провёл в книге «Стать Брижит» — событие в конспирологической среде, опубликованное в 2025 году в соавторстве с Кэндис Оуэнс.

Американка в дополнение выпустила на YouTube серию видео, которая собрала несколько миллионов просмотров — успех, после которого президентская чета подала на неё в суд в США.

Трудно остановить поток лжи

«Как остановить теорию заговора?» — задаётся вопросом La Croix (Париж). Ответ: это очень сложно.

«Теории заговора коварны тем, что это "теории-зомби: они выживают вопреки противоречиям и воскресают спустя годы", — объясняет Тристан Мандес Франс, исследователь и член Обсерватории конспирологии. Каждое опровержение становится ещё одним "доказательством". Если жертва молчит — значит, она "признаёт правду". А правосудие, каким бы необходимым оно ни было, имеет лишь ограниченное влияние. Судебные преследования могут оказывать временный сдерживающий эффект, но они не заставляют исчезнуть уже распространённый контент».

Для журналиста-расследователя Тома Юшона, специалиста по конспирологии, которого также опросила La Croix, необходимо различать убеждённых и колеблющихся.

«Мы никогда не переубедим конспирологов, — говорит он. — Но мы можем информировать тех, кто ещё сомневается или не был подвергнут влиянию».

Он выступает за стратегию отвоевывания: «снова занять медийное пространство, производить правду, давать ориентиры».

Недостойная защита

Как отмечает Le Figaro (Париж), в первый день процесса предполагаемых преследователей Брижит Макрон, «большинство обвиняемых не признали себя виновными в кибербуллинге. Все они ссылались на свободу слова и отрицали, что целенаправленно преследовали первую леди. Для них их твиты или ретвиты были всего лишь "юмором" и проявлением "сатирического духа" — "духа Шарли"».

«Жалкая защита», — возмущается Le Soir. — «Обвиняемые хотели предстать в роли жертвы преследования».

Один из обвиняемых, Жером А., 41-летний айтишник, заявил в суде:

«Мадам Макрон не могла видеть мои твиты, у меня совсем маленький аккаунт. [...] Все влиятельные люди получают миллионы твитов самого разного рода».

Когда председательница суда спросила, можно ли считать утверждение о том, что у Брижит Макрон «мужские половые органы», формой критики, он попытался оправдаться, назвав это «юмором в духе Шарли».

Некоторые обвиняемые вновь потребовали публикации «фотографий», которые, по их словам, должны «доказать», что Брижит Макрон родилась женщиной.

Готовы предоставить доказательства…

В любом случае, «выставление частной жизни семьи Макрон на всеобщее обозрение только начинается», — отмечает Le Monde (Париж). — В рамках процедуры против американской подкастерши Кэндис Оуэнс Брижит Макрон готова пройти, если необходимо, по словам её адвоката, физиологические тесты, чтобы доказать, что она женщина. Тот же тип обследований, которым подвергаются некоторые спортсменки, обвиняемые во лжи относительно своего пола. Могут быть также представлены семейные фотографии. (...) Супруги Макрон готовы отправиться в Делавэр, чтобы предстать перед судом или дать показания».

Том Клэр, американский адвокат президента Франции и его супруги, заявил BBC в сентябре:

«Если дискомфорт, который Брижит Макрон испытывает при мысли о таком разоблачении, является ценой за восстановление истины, она готова заплатить эту цену».

И Le Monde задаётся вопросом:

«Увидим ли мы действующего президента, предстающего перед судом иностранной державы? Это событие было бы из ряда вон выходящим — соразмерно масштабам, которых достигло это дело».