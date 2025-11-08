Невообразимая трагедия в Резекне: Сергею не удалось спасти утонувшего в пруду друга

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

В четверг днём, 6 ноября, жителей Резекне потрясла новость: местный мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, заехал в пруд. Он не смог выбраться из машины и трагически погиб. В пятницу, 7 ноября, о произошедшем рассказал друг погибшего, ставший свидетелем трагедии и пытавшийся спасти товарища, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сергей на телефоне показал видеозапись одного из самых тяжёлых моментов своей жизни — пожарные вытаскивают из пруда автомобиль. За рулём был Игорь — его близкий друг, который накануне днём утонул, оставаясь на водительском месте.

Сергей рассказал, что всё началось с того, что Игорь собирался отвезти машину в автосервис. Мастера в тот момент не было, поэтому он решил подождать у живущего неподалёку друга. План был выпить немного, а потом отвезти машину. Сергей предлагал поменять порядок дел.

«Я ему сам сказал: давай пока трезвые — отгоним машину, всего-то 300 метров. А он ответил: “Мастера пока нет, не стоит спешить”», - вспоминает Сергей.

Так они отдыхали и выпивали, пока не пришло время ехать в сервис. Игорь сел за руль и включил задний ход. Машина стояла на возвышенности. «Я смотрю в окно и думаю — вот, таксист, а задним ходом ехать не умеет», — рассказал Сергей события того дня.

«Вышел на улицу — думал, машина уже развернулась, но нет. Смотрю — она уже внизу», — продолжил он. Автомобиль скатился прямо в пруд. Сергей бросился спасать друга. «Машина начала плыть. Я хотел зацепить её верёвкой за крюк, но крюка не было. Вот».

«Сначала я позвонил 112, потом уже сам пытался вытащить. Машина была под водой, видно было только заднее стекло. Взял топор, разбил стекло, внутри уже вода, кричу: “Игорь! Игорь!” Но ничего…» - уточнил Сергей.

После неудачной попытки спасти друга Сергей выплыл на берег, когда на место прибыли спасатели. Машина находилась примерно в восьми метрах от берега, на глубине около четырёх метров — работа была непростой.

«На место происшествия выехали две автоцистерны — одна из Резекне, другая из Лудзы. Когда прибыли, машина уже полностью была под водой. С помощью лебёдки пожарные вытащили её наружу», - рассказал исполняющий обязанности командира Резекненского отделения ГПСС Эдгар Ешков.

Извлечение автомобиля заняло около 30 минут. Каждая минута всё больше разрушала надежду Сергея на то, что друг жив. Когда Игоря наконец вынесли, Сергей признался:

«Я не спал всю ночь. Мы были знакомы 12 лет… вот так».

Сергей убит горем и вспоминает погибшего товарища. Тем временем брат Игоря взял на себя обязанность сообщить остальным членам семьи, что 63-летний мужчина ушёл из жизни.

ТВ3

#ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Оставить комментарий

(1)

