Генеральный адвокат суда ЕС встал на сторону гражданина ЛР Петра Авена — он призвал отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с миллиардеров.

Суду ЕС нужно отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с миллиардеров Михаила Фридмана (состояние — $14,9 млрд) и Петра Авена (состояние — $4,7 млрд) — такое мнение высказал генеральный адвокат суда ЕС Андреа Бионди в своем заключении по делам миллиардеров. Об говорится в судебных материалах.

Отметим, что Суд ЕС зачастую ориентируется на заключение генерального адвоката при вынесении решения, оно выносится только после получения такого мнения.

Фридман и Авен попали под персональные санкции ЕС 28 февраля 2022 года. В публикации в официальном журнале Евросоюза о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».

Европейский суд общей юрисдикции в апреле 2024 года постановил отменить персональные санкции ЕС против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена: суд счел недостаточно обоснованными причины для включения бизнесменов в санкционный список, приведенные Советом ЕС. Совет ЕС, по мнению суда, «не представил никаких дополнительных доказательств», обосновывающих пребывание бизнесменов в санкционном списке. Доводы совета не доказывают, что Фридман и Авен «поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» или оказывали материальную поддержку лицам, ответственным за присоединение к России Крыма и «дестабилизацию Украины», указано в заявлении.

В июне 2024 года Латвия подала апелляции в суд ЕС по делам Фридмана и Авена, напоминает издание. Эстония и Литва вступили в дело на ее стороне. Латвия полагает, что суд исказил представленные доказательства, не рассмотрев их в контексте статуса «олигарха», которого достаточно для установления поддержки властей или получения выгоды от них. Генерального адвоката Бионди не убедили эти доводы.

Бионди считает, что суд был прав: европейские власти не доказали ни того, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику российских властей в отношении Украины, ни того, что миллиардеры получили выгоду от лиц, принимающих в России решения. «Верховенство права ЕС и ценностей ЕС, которые оно воплощает <....> не может меняться в зависимости от экономической или политической значимости соответствующих лиц или даже от того, что поставлено на кон», — написал генеральный адвокат в своем в заключении.

Бионди предложил суду отклонить апелляции Латвии, обязать ее оплатить судебные издержки Фридмана и Авена, а Эстонию и Литву — нести свои собственные расходы.

В случае, если суд прислушается к генеральному адвокату, то решение станет обязательным для всех органов власти ЕС. Но на право Евросовета включать лиц в санкционный список, продлевать действие ограничений, менять критерии и обоснования это никак не повлияет.