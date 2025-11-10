Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия, похоже, проигрывает в суде своему самому богатому гражданину 6 30482

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия, похоже, проигрывает в суде своему самому богатому гражданину
ФОТО: LETA

Генеральный адвокат суда ЕС встал на сторону гражданина ЛР Петра Авена — он призвал отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с миллиардеров.

Суду ЕС нужно отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с миллиардеров Михаила Фридмана (состояние — $14,9 млрд) и Петра Авена (состояние — $4,7 млрд) — такое мнение высказал генеральный адвокат суда ЕС Андреа Бионди в своем заключении по делам миллиардеров. Об говорится в судебных материалах.

Отметим, что Суд ЕС зачастую ориентируется на заключение генерального адвоката при вынесении решения, оно выносится только после получения такого мнения.

Фридман и Авен попали под персональные санкции ЕС 28 февраля 2022 года. В публикации в официальном журнале Евросоюза о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».

Европейский суд общей юрисдикции в апреле 2024 года постановил отменить персональные санкции ЕС против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена: суд счел недостаточно обоснованными причины для включения бизнесменов в санкционный список, приведенные Советом ЕС. Совет ЕС, по мнению суда, «не представил никаких дополнительных доказательств», обосновывающих пребывание бизнесменов в санкционном списке. Доводы совета не доказывают, что Фридман и Авен «поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» или оказывали материальную поддержку лицам, ответственным за присоединение к России Крыма и «дестабилизацию Украины», указано в заявлении.

В июне 2024 года Латвия подала апелляции в суд ЕС по делам Фридмана и Авена, напоминает издание. Эстония и Литва вступили в дело на ее стороне. Латвия полагает, что суд исказил представленные доказательства, не рассмотрев их в контексте статуса «олигарха», которого достаточно для установления поддержки властей или получения выгоды от них. Генерального адвоката Бионди не убедили эти доводы.

Бионди считает, что суд был прав: европейские власти не доказали ни того, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику российских властей в отношении Украины, ни того, что миллиардеры получили выгоду от лиц, принимающих в России решения. «Верховенство права ЕС и ценностей ЕС, которые оно воплощает <....> не может меняться в зависимости от экономической или политической значимости соответствующих лиц или даже от того, что поставлено на кон», — написал генеральный адвокат в своем в заключении.

Бионди предложил суду отклонить апелляции Латвии, обязать ее оплатить судебные издержки Фридмана и Авена, а Эстонию и Литву — нести свои собственные расходы.

В случае, если суд прислушается к генеральному адвокату, то решение станет обязательным для всех органов власти ЕС. Но на право Евросовета включать лиц в санкционный список, продлевать действие ограничений, менять критерии и обоснования это никак не повлияет.

Читайте нас также:
#суд #Петр Авен #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
48
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го ноября

    Всё правильно, счастье не в деньгах и не в их количестве, оно в номинации купюр. И чем они крупнее, тем легче оно достижимо!

    14
    2
  • bt
    bory tschist
    10-го ноября

    ... тогда, единственное что остаётся, – нельзя помиловать

    10
    9
  • полосатый конь
    полосатый конь
    bory tschist
    11-го ноября

    Борюсик ! Единственно, кого ты мог бы ещё помиловать в этой жизни - это мандавошку, пойманную у себя в памперсе. Пердун трухлявый.

    5
    2
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Кушать хотят все,а Авен с Фридманом могут накормить всех судей и прокуроров легко и не напрягаясь.👅😂Притом впряглись,думаю,правозащитные организации-богатых евреев ущемляют,антисемиты .😂

    34
    5
  • Д
    Дед
    10-го ноября

    Дело не в их действиях в том, что они по их мнению РУССКИЕ! Обыкновенный фашизм.

    24
    4
  • дм
    денежный мул
    10-го ноября

    Аесть ещё такие которые ездили туда и там фотографировались где санкции лишение гражданства выдворение

    13
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео