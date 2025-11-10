Ночью 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра: двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли удар в область головы, а затем ограбили его, сообщили в полиции.

Прибыв на место, полицейские столкнулись с компанией молодых людей и задержали одного из лиц, после чего остальные участники начали убегать. Для поимки правонарушителей был привлечён дополнительный экипаж муниципальной полиции, а о случившемся проинформирована Государственная полиция.

Спустя непродолжительное время двое из причастных к нападению были задержаны, при них обнаружен кошелёк потерпевшего с документами, удостоверяющими личность. В то же время от Государственной полиции поступила информация, что в соседнем парке группа молодых людей напала на других лиц.

Сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции, просматривая записи, установили, что оба инцидента связаны с одной и той же компанией молодых людей. Обойдя окрестности, полицейские заметили остальных подозреваемых и произвели их задержание.

Задержанные лица переданы сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий, по факту начато уголовное производство.