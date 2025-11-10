Baltijas balss logotype
Жестокий грабеж в центре Риги: иностранца сбили с ног и ограбили 10 3575

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV

Ночью 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра: двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли удар в область головы, а затем ограбили его, сообщили в полиции.

Прибыв на место, полицейские столкнулись с компанией молодых людей и задержали одного из лиц, после чего остальные участники начали убегать. Для поимки правонарушителей был привлечён дополнительный экипаж муниципальной полиции, а о случившемся проинформирована Государственная полиция.

Спустя непродолжительное время двое из причастных к нападению были задержаны, при них обнаружен кошелёк потерпевшего с документами, удостоверяющими личность. В то же время от Государственной полиции поступила информация, что в соседнем парке группа молодых людей напала на других лиц.

Сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции, просматривая записи, установили, что оба инцидента связаны с одной и той же компанией молодых людей. Обойдя окрестности, полицейские заметили остальных подозреваемых и произвели их задержание.

Задержанные лица переданы сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий, по факту начато уголовное производство.

#Рига #полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    10-го ноября

    Мужик скорее всего тёпленький шёл, так как удар был Лоховской, а притворился что отключился чтобы не добили видимо. Идиоты на ровном месте 176 с 177 заработали от 8 до 15, лохи тупые! 🤣 Полицейским спасибо, за оперативную работу!

    11
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Иннокентий Сидоров
    10-го ноября

    По поводу приехали как смогли, спорить с вами не буду но раньше робота шла не опережения типа пешие патрули в злачных местах ,я про это .

    6
    0
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    У него на лбу была надпись -иностранец? По моему,грабили просто прохожего.

    12
    6
  • З
    Злой
    10-го ноября

    За санкции отомстили.

    4
    10
  • дм
    денежный мул
    10-го ноября

    Бригада работает в стиле 90х на видео преступников не опознать зачем снимают непонятно

    9
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    денежный мул
    10-го ноября

    Кому надо тот всё хорошо видит, я сам за мониторами не один год отсидел, всё там нормально и понятно, при необходимости всё приближается и фокусируется!

    3
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го ноября

    Парадокс в том что всё это снимаетесь на системе видео мониторинга полиции , та где быстрое реагирования где мобильные группы??? Отвечу наверное в спальных районах штрафы за парковку выписывают, не спорю тоже работа нужная.

    22
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Daily Alibabaevic
    10-го ноября

    Они приехали как смогли быстро, если успели за жопу взять, на месте. Вы чем читаете? Или они нострадамусы и должны были за этим мужиком, заранее идти и на каждой остановке по экипажу поставить?.. Порой такой бред пишите.

    2
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Daily Alibabaevic
    10-го ноября

    Ну тут я согласен, ну есть 2 фактора (1) работников не хватает (2) везде камеры сейчас висят онлайн. Да и согласитесь, даже пешие патрули , не защитят с гарантией на 100%, пока они будут в одной стороне, в другой стороне, тоже успеют по голове настучать кому-то. Вон в 90х годах тоже,пешие были но это не мешало, на каждом районе по 20 человек за ночь хлопать, а ловили едениц. Да и далеко ходить не нужно, ещё пару лет назад по каждому парку гуляли муниципалы, сейчас нету никого, одни бухают на скамейке, другие на соседней спят и нету дела ни кому! Нихватает просто сотрудников, а нехватка по причине заоблачных запросов для кандидатов как в NASA.Они не думают о том что бы сотрудник справлялся со своими непосредственными обязанностями, они думают о том что бы он был с высшими образованиями,спортивным, с правами, с разрешением на оружие, сертификатом охранника, знанием 10 языков и тд(а они даже и не думают планку снижать, скоро один участковый на район останется) Те у кого есть все эти возможности, не пойдут просто за такие зарплаты. Заключили бы соглашение с каким-то частным ЧОП, на патрули в таком случае. И было бы им счастье, ходили бы охранники упакованные по районам, все же было бы получше, если полиции платить не хотят и запросы завышают!Просто личное мнение.

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го ноября

    О, стаи молодых гопничков...Что то в этом быстротекущем мире остаётся неизменным.

    30
    2
Читать все комментарии

Видео