Кандидат на должность генерального прокурора республики обер-прокуор Арминс Мейстерс заявил, что хочет убедиться в реальной способности Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выполнять свои функции. Об этом он сообщил в программе ЛТВ.

От отметил, что со стороны KNAB в последнее время поступает меньше «громких дел», чем обычно.

Отвечая на вопрос о качестве представляемых Бюро материалов, Мейстерс подчеркнул, что преступность становится всё более сложной, и преступники уже не действуют столь примитивно, чтобы коррупционные преступления можно было легко раскрыть и быстро достичь результата. Он отметил, что ему необходимо понять, какова реальная операционная и следственная способность KNAB, встретиться с руководством бюро и выяснить, «в чём именно заключается проблема».

На уточняющий вопрос, видит ли он проблему, Мейстерс ответил утвердительно, добавив, что важно понять, является ли это проблемой самого KNAB — не хватает ли следственной или оперативной мощности, или же «мы где-то отстаём от современных форм преступности, либо проблема заключается в нормативной базе».

Ранее сообщалось, что Совет юстиции в пятницу решил выдвинуть на должность генерального прокурора Арминса Мейстерса, главного прокурора прокуратуры Рижского судебного округа.

Согласно закону, генерального прокурора назначает Сейм сроком на пять лет по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков подряд. Мейстерс с мая 2018 года является обер-прокурором прокуратуры Рижского судебного округа. Работал в различных подразделениях прокуратуры, включая должности главного прокурора Центрального района Риги и главного прокурора Прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений.