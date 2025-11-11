Самолет, который был перенаправлен из аэропорта Вильнюса в Каунас, никто не принимал, пассажиров несколько часов не выпускали из воздушного судна, а несколько человек просто выпрыгнули из самолета, устав ждать, пишут литовские СМИ.

Отмечается, что в ночь на 11 ноября самолеты не смогли приземлиться в аэропорту в Вильнюсе из-за закрытия последнего и были направлены в Каунас.

Эрмита Гедуте, которая летела рейсом из Тенерифе в Вильнюс, рассказала подробности эпопеи с самолетом в соцсетях. По ее словам, рейс выполняла авиакомпания Avion Express, самолет должен был приземлиться в аэропорту Вильнюса. Когда приземление уже почти произошло, самолет вдруг резко взмыл вверх. После этого стюардесса тихим голосом объявила: "Все в порядке. Из-за густого тумана посадка не удалась. Мы попробуем еще раз".

Самолет некоторое время кружил над аэропортом, а потом пассажирам сообщили, что второй попытки приземления в Вильнюсе не будет, так как аэропорт закрывается "из-за потерянных воздушных шаров", судно перенаправлено в Каунас.

По словам Гедуте, в итоге самолет все-таки приземлился в аэропорту Каунаса, но там его никто не ждал. "Голодные и уставшие, мы приземляемся в Каунасе. Вокруг - темно и тихо. Даже в воздухе чувствовалось напряжение", - поделилась она. Женщина также передает слова пилота после приземления: "Кажется, что аэропорт Каунаса нас не ждет. Он также закрыт. Все сотрудники уже дома. Мы не можем покинуть самолет".

"Наконец-то двое парней установили металлическую лестницу для высадки. На мгновение кажется, что все разрешилось. Но не для нас. Лестницей может пользоваться только экипаж, прилетевший из Вильнюса, который должен направиться на Тенерифе, а мы должны продолжать ждать", - вспоминает пассажир самолета. Во время ожидания два человека решают самостоятельно покинуть припаркованный самолет. По словам свидетеля инцидента, они выбрались через открытую для пилотов дверь самолета.

Еще через какое-то время пассажирам сообщили, что удалось добыть топливо, поэтому самолет летит обратно в Вильнюс. Через минуту последовало новое сообщение: "Мы не имеем права взлетать, пока не найдены сбежавшие пассажиры. Полиция уже их ищет". В итоге будущее 200 запертых в самолете человек зависело от двух сбежавших пассажиров. "Стюардессы раздали последние три бутылки воды. В их глазах была усталость и понимание абсурдности ситуации", - вспоминает ночные приключения Гедуте. Наконец было выдано разрешение на выход из самолета. Кто-то вызвал такси, чтобы поехать домой, а кто-то остался в аэропорту до утра, чтобы дождаться багажа.

В компании "Литовские аэропорты" (LTOU) отметили, что за прием пассажиров в аэропорту Каунаса (как и в других аэропортах) отвечает компания Litcargus, которая принимает решения о высадке или невысадке пассажиров, а также о дополнительных действиях. Комментируя ситуацию в отношении покинувших самолет пассажиров, в LTOU заявили, что литовские аэропорты совместно с полицией в настоящее время проводят расследование.

В Litcargus так прокомментировали произошедшее: "В случае непредвиденной ситуации, когда самолеты были перенаправлены в Каунас из-за погодных условий и ограничений воздушного движения в Вильнюсе, у нас не было достаточного количества сотрудников, необходимых для высадки пассажиров и разгрузки багажа".