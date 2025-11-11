Baltijas balss logotype
Погоня в Риге: пьяный водитель BMW уходил от полиции. Но не ушел 7 3168

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV

В субботу, 8 ноября, после семи вечера, сотрудники полиции, патрулируя в районе улицы Улброкас, заметили водителя автомобиля BMW, чья манера вождения вызывала подозрение, что он управляет машиной в нетрезвом виде.

Чтобы убедиться в этом, полицейские включили мигалку и сирену, однако водитель увеличил скорость и начал бегство, совершив левый поворот с улицы Улброкас на улицу Салнас, сообщили bb.lv в Госполиции.

Беглец продолжал движение по району улицы Улброкас, превышая разрешённую скорость и нарушая другие правила дорожного движения. Были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Улброкас, полицейские перекрыли дорогу беглецу, тем самым остановив его. После задержания выяснилось, что за рулём находился мужчина 1979 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1,43 промилле, за что начат административный процесс. Кроме того, за агрессивную езду и отказ подчиниться повторным требованиям полицейских остановить транспортное средство возбуждено уголовное дело.

Оставить комментарий

(7)
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    11-го ноября

    Ещё один пушкиноязычный получит то, что заслужил.

    3
    50
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Хорошая машинка достанется какому нибудь другу нашего Бергмана на Украине.Можно сказать,почти даром.🔯

    31
    4
  • Д
    Дед
    11-го ноября

    С 1.4 промили мужик ездил, как ас, никого не сбил не зацепил, и чего его было останавливать, кому он мешал? Уж такой водитель и с промилями не опасен, убегая от ментов пару раз нарушил скорость на пару км в час, а так ехал корректно и правильно.

    14
    34
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    11-го ноября

    Ты что куришь? Он бухой за рулём, и этим всё сказано. Откуда вы берётесь такие🤦

    28
    14
  • Д
    Дед
    Дед
    11-го ноября

    Инмкентию. Прям религия какая то бухой- значит о ужас! Я не считаю это правильно и хорошо, это безусловно плохо, но зомбирование пропагандой, когда подменяются понятия еще хуже. Когда вся задача мента- ловить пьяного за рулем, хотя 99% аварий совершают трезвые. Значит ловить, как раз нужно трезвых, но глупых! А аварии происходят в основном от состояния дорог и глупой организации движения.

    11
    8
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Дед
    11-го ноября

    На переходах пешеходных как раз бухие и убивают. Поэтому когда твой родственник погибнет под колёсами очередного алкаша, а это обязательно произойдёт, Судьба тётка суровая, то вспомни этот момент, как ты ляпнул не подумав и накликал беду.

    8
    7
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    12-го ноября

    А вы в полиции служите, откуда статистика что все кто попадают в аварии, трезвые и проблема в дорогах?. Тот который семью сбил в Плявниеках или тот который в реке утонул недавно, трезвые были? Проблема в другом, дело не в дорогах, в водятлах. Многие всю жизнь ездят и не одного инцидента нету , по тем же дорогам и по тем же улицам. Тут проблема в психологических проблемах населения и в том что права стали выдавать неадекватам, которые непонятно каким боком справки от нарколога получают и сдать экзамены умудряются. Это недоработка CSDD ну никак не проблема в дорогах, не такие уж они прямо и убитые, что бы тебя юзом насило.Слышали поговорку, плохому танцору яйца мешают. А если вы поддерживаете этот беспредел, то явно сами не большого ума. Трезвый человек, он может кого-то задеть на дороге незначительно, бампер поцарапать фару разбить и тд, но не будет лететь сломя голову и сбивать всё на своём пути. Он пока от полиции нёсся, уже мог пол города передавить и кучу машин снести! Думайте что пишите. Недай бог такой трезвый водитель, когда-нибудь в ваш дом горе принесёт. Может тогда поумнеете.

    2
    0
Читать все комментарии

