В субботу, 8 ноября, после семи вечера, сотрудники полиции, патрулируя в районе улицы Улброкас, заметили водителя автомобиля BMW, чья манера вождения вызывала подозрение, что он управляет машиной в нетрезвом виде.

Чтобы убедиться в этом, полицейские включили мигалку и сирену, однако водитель увеличил скорость и начал бегство, совершив левый поворот с улицы Улброкас на улицу Салнас, сообщили bb.lv в Госполиции.

Беглец продолжал движение по району улицы Улброкас, превышая разрешённую скорость и нарушая другие правила дорожного движения. Были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Улброкас, полицейские перекрыли дорогу беглецу, тем самым остановив его. После задержания выяснилось, что за рулём находился мужчина 1979 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1,43 промилле, за что начат административный процесс. Кроме того, за агрессивную езду и отказ подчиниться повторным требованиям полицейских остановить транспортное средство возбуждено уголовное дело.