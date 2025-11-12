Baltijas balss logotype
Нарушения на полмиллиона: услуги паллиативной и хосписной помощи оказывались… умершим

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Нарушения на полмиллиона: услуги паллиативной и хосписной помощи оказывались… умершим

Национальная служба здоровья (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) выявила необоснованное предоставление паллиативной и хосписной помощи отдельным группам пациентов. Общая сумма неправомерно оплаченных услуг составила 527,6 тысячи евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым делам.

Проверки показали: часть пациентов получала услуги без решения консилиума врачей, как того требует порядок назначения паллиативной помощи на дому. Также выявлены случаи, когда услуга предоставлялась более девяти месяцев, хотя она предназначена для пациентов с прогнозируемой продолжительностью жизни до полугода, а также эпизоды, когда пациенты одновременно находились в стационарах или социальных центрах, что противоречит правилам.

По результатам проверок NVD подготовила акты на удержание 128,2 тыс. евро за неправомерно оказанные услуги. Проверки продолжаются.

Дополнительно выявлены случаи, когда услуги продолжали оплачиваться после смерти пациентов — за 96 человек двум поставщикам выплачено 15,4 тыс. евро.

Большинство нарушений зафиксировано в компании Magnum Social & Medical Care — в 2024 году зарегистрировано 4474 случая, а в первой половине 2025 года — 3753. Меньшее количество нарушений обнаружено в компаниях Med4U (218), Hospiss Māja (80) и Cilvēks (56). Всего за два года зафиксировано 8581 неправомерно оплаченный случай.

Минблаг планирует с 1 апреля 2026 года изменить модель финансирования паллиативной помощи. Вместо оплаты за каждый день услуги (44,79 евро в день) вводится фиксированная сумма — 2295 евро за весь период обслуживания пациента, из которых половина выплачивается при начале, а остальная часть — по завершении услуги. Если помощь предоставляется дольше 180 дней, предусмотрена доплата 13,57 евро за день.

Некоторые организации, включая Латвийское объединение самаритян, раскритиковали новый подход, заявив, что он «создаёт риск неэтичного стимулирования сокращения продолжительности жизни пациентов».

Отдельное внимание уделено детской паллиативной помощи, которая, по словам специалистов, «остаётся в стороне» и не имеет плавного перехода к услугам для взрослых пациентов.

Для обеспечения системы паллиативной помощи на следующий год потребуется 15 млн евро, из которых пока предусмотрено 12 млн. При необходимости Министерство благосостояния намерено просить дополнительные средства из фонда на непредвиденные расходы.

В бюджете 2026 года уже запланировано выделение 10 млн евро на паллиативную помощь и 3,2 млн евро — на социальную реабилитацию.

#медицина #мошенничество #социальная помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    8 тыс случаев, а денег сколько украли у больных? Кто за это сел, там же есть подписи, кто начислял деньги налево, можно отследить деньги, это же не мафиози, это же обычные латышские тантиняс, которые украли деньги из бюджета. Их к следователю и расскажут для кого деньги из бюджета крали, расследование займет три дня, и будут возвращены сотни тысяч, а то миллионы евро, будет известен преступник и сядет в тюрьму, но...., это не в Латвии, это в цивилизованной стране!

    7
    1

