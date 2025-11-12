Baltijas balss logotype
Полиция задержала 16 «денежных мулов», отправленных телефонными мошенниками 0 576

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Полиция задержала 16 «денежных мулов», отправленных телефонными мошенниками

С 27 октября по 9 ноября этого года Государственная полиция Латвии задержала по всей стране 16 денежных курьеров, или "денежных мулов", связанных с телефонными мошенниками, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Эти лица за вознаграждение забирали у населения выведенные деньги и банковские карты и передавали их другим причастным к преступлению лицам. Все задержанные - жители Латвии, в том числе несовершеннолетние.

В одном из зафиксированных случаев пострадавшая в конце октября получила звонки от лиц, выдававших себя сначала за сотрудника АО "Latvenergo", а затем за полицейского, которые требовали раскрыть банковские данные и снять наличные со счета.

Женщина сняла со своего банковского счета 1690 евро и передала их курьеру мошенников. После этого ее попросили оформить заем на 4000 евро. Заподозрив мошенничество, потерпевшая обратилась в полицию, и в течение трех дней сотрудники Рижского Пардаугавского управления задержали шестерых лиц, действовавших как "денежные мулы" и передававших друг другу похищенные деньги. Задержанные родились в период с 1990 по 2009 год.

6 ноября сотрудники Рижского Восточного управления совместно с Земгальским региональным управлением задержали еще одного "денежного мула" 2008 года рождения в момент получения денег от пострадавшей женщины в эпизоде телефонного мошенничества. Выяснилось, что задержанный молодой человек причастен к обману как минимум еще одного человека.

У задержанного полицейские изъяли наличные деньги в размере 7530 евро, которые тот еще не успел передать другим участникам организованной преступной группы, а также мобильный телефон, две платежные карты, принадлежащие другим лицам, газовый пистолет и боеприпасы.

Кроме того, сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции за последние недели задержали пятерых денежных курьеров, Земгальское региональное управление - одного, а Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции - еще троих.

По всем случаям начаты уголовные процессы, в основном квалифицированные как мошенничество, мошенничество в крупном размере и в составе организованной группы и за легализацию доходов, полученных преступным путем, совершенное в крупном размере или в составе организованной группы.

Госполиция настоятельно предупреждает, что продолжает активную борьбу с "денежными мулами", и за такие действия законом предусмотрено несколько лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан не соглашаться на предложения лёгкой прибыли, особенно если вместе с трудовым договором предлагается работа, связанная с получением и доставкой посылок. Родителям рекомендуется следить за тем, не получают ли их дети-старшеклассники доход незаконным способом; в случае вовлечения детей в преступные действия правильнее всего обратиться в полицию.

Учитывая активность мошенников, правоохранители советуют соблюдать повышенную осторожность и предупреждать о подобных махинациях пожилых родственников и знакомых. С рекомендациями по безопасности и различными способами мошенничества можно ознакомиться на интернет-сайте полиции.

#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
