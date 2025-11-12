Посещение кафе обернулось для одного мужчины в Айзкраукле крайне неприятно — он оказался в больнице с глубокой колотой раной, нанесённой ему другим агрессивным клиентом, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В воскресенье днём, когда в кафе «Бетия» собралось довольно много посетителей, спокойную атмосферу нарушил мужчина, явно пришедший не за трапезой.

«Вёл себя агрессивно, ругался матом», — рассказывают сотрудницы кафе. Присутствующие сделали ему замечание, что вызвало у мужчины сильное раздражение, после чего он направился в соседний магазин «Бета», расположенный в тех же помещениях.

«Вбежал из кафе, схватил нож, всё перевернул и побежал обратно в кафе», — рассказывает сотрудница соседнего магазина.

На белом полу до сих пор видны следы крови — именно они дали понять продавщицам, что в кафе произошло преступление. Жертвой стал один из посетителей, который активнее всех пытался образумить хулигана. Агрессор ударил его ножом в руку:

«Было серьёзно. Проколол артерию или вену, крови тут было, ой… Хорошо, что в руку».

«Пострадал мужчина 1957 года рождения, он был доставлен в медицинское учреждение. Виновник происшествия задержан. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции», — пояснила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Менее чем за три недели до этого случая в этих же помещениях уже «гостил» другой агрессивно настроенный человек. Тогда работницы несколько раз звонили в полицию, но, по их словам, никто так и не пришёл, чтобы оценить ситуацию.

Оба инцидента вселили в сотрудниц сомнения в том, насколько в городе можно чувствовать себя в безопасности, поскольку, похоже, ощущается нехватка полицейских. В самоуправлении пояснили, что круглосуточное дежурство на территории края обеспечивает Государственная полиция, а муниципальной полиции не хватает ресурсов для полноценного обеспечения порядка.

«Численность муниципальной полиции Айзкраукле невелика, чтобы круглосуточно следить за безопасностью по всему краю. Мы доступны для вызовов в рабочее время с 8:00 до 17:00. Следует отметить, что для улучшения общественного порядка на 2025 год нам выделены две штатные единицы инспекторов, что позволяет организовывать эпизодические дежурства с 7:00 до 23:00, но не в выходные и праздничные дни», — сообщили в муниципальной полиции Айзкраукле.

В настоящее время полиция изъяла видеозаписи из кафе, и в рамках уголовного процесса продолжается расследование происшествия.

