Власти Ирана рассматривают возможность эвакуации жителей Тегерана на фоне катастрофической засухи, которую называют самой сильной за последние шесть десятилетий. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что если в ближайшее время не начнутся дожди, подачу воды в столице придется ограничить, однако даже такой шаг, по его словам, может оказаться бесполезным. «Если нормирование не сработает, нам, возможно, придется эвакуировать Тегеран», — предупредил он (его слова приводит BBC).

Сейчас в Иране из-за засухи действуют ночные отключения воды. Подача воды в столичный регион зависит от пяти плотин, которые, по данным властей, находятся в критическом состоянии. Не лучше ситуация и в Мешхеде — втором по величине населенном пункте страны. Там запасы воды в четырех плотинах, обеспечивающих город, упали до 3%.

По мнению исследователей из Университета Конкордия (Монреаль) и Калифорнийского университета в Ирвайне, нынешний кризис имеет антропогенный характер. Ученые полагают, что к катастрофической ситуации привели десятилетия нерационального управления водными ресурсами, включая массовое строительство плотин, необоснованное бурение скважин и неэффективность сельского хозяйства, а аномальная жара лишь усугубила положение.

Директор Института водных ресурсов Университета ООН Каве Мадани в комментарии Fox News подтвердил, что кризис «возник не в одночасье». По его словам, эксперты годами предупреждали правительство о надвигающейся катастрофе. Мадани отметил, что наступление «нулевого дня», когда в Тегеране и других городах пересохнут краны, создаст угрозы национальной безопасности, «которые не могли бы пожелать даже враги страны», и может негативно сказаться на развитии ядерной программы Ирана.