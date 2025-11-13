Baltijas balss logotype
Британский суд требует с олигарха Коломойского 3 миллиарда долларов 0 1200

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ходатайство Коломойского и Боголюбова об апелляции суд отклонил.

Ходатайство Коломойского и Боголюбова об апелляции суд отклонил.

С тех пор, как банкир поссорился с Зеленским, ему не везет.

Более $3 млрд должны выплатить Коломойский и Боголюбов ПриватБанку, - так постановил Суд Англии.   Высокий суд Англии признал экс-владельцев ПриватБанка виновными в масштабном мошенничестве и обязал их выплатить государственному банку более $3 миллиардов компенсации. Эти средства они должны выплатить до 24 ноября 2025 года. В противном случае начнется принудительное взыскание через их арестованные активы.

Судья прямо заявил: позиции олигархов были «неправдоподобными и построенными на сознательной лжи». Поэтому ходатайство Коломойского и Боголюбова об апелляции суд отклонил.   Напомним, Высокий суд Лондона 30 июля 2025 года вынес окончательное решение по делу ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и аффилированных компаний, признав их виновными в незаконном выводе более $1,9 млрд.

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак отметил, что "обнародованное решение Высокого суда Англии и Уэльса не является окончательным и не ставит точку в многолетнем судебном процессе".

"Игорь Коломойский намерен воспользоваться своим законным правом и обжаловать его в установленном порядке в соответствии с правилами английского гражданского процесса", - подчеркнул Александр Лысак.

Согласно нормам английского права, сторона, которая не согласна с решением суда, имеет право подать апелляцию непосредственно в Апелляционный суд Англии и Уэльса, даже если Высокий суд отказал в предоставлении разрешения на апелляцию. В этом случае соответствующее ходатайство было заявлено сразу после объявления решения, однако суд первой инстанции его отклонил. Это не ограничивает права ответчиков обратиться непосредственно в апелляционную инстанцию.

По словам адвоката, в настоящее время сторона Игоря Коломойского готовит апелляционную жалобу, которая будет подана в определенный законом срок. Судебный процесс идет, а окончательный результат будет установлен только после рассмотрения всех аргументов в суде апелляционной инстанции.

"Дела такого масштаба и сложности обычно предусматривают несколько уровней судебного контроля. Именно такая процедура обеспечивает соблюдение принципов справедливого разбирательства, являющихся основой английской системы правосудия", - добавил Александр Лысак.

В 2024 году Верховный суд Украины окончательно поставил точку в судебных спорах вокруг «ПриватБанка», подтвердив невозможность возврата банка Коломойскому. Это решение стало важным этапом в разрешении многолетнего конфликта между государством и олигархом.

Скандал между Зеленским и Коломойским стал показательным примером сложных отношений между политической властью и олигархическими структурами в Украине. Он продемонстрировал как попытки нового руководства страны преодолеть влияние финансовых групп, так и трудности этого процесса в условиях продолжающегося военного конфликта и экономической нестабильности. Юридические победы Украины в международных судах по делам против Коломойского были расценены как "значительный шаг в борьбе с коррупцией и возврате украденных активов".

Таким образом, принятое решение не получило окончательного статуса, и стороны продолжают реализовывать свои процессуальные права в рамках предусмотренной процедуры.

Читайте нас также:
#олигархи
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
