Как в кино: в Латвии арестованы наемники, готовившие похищение албанского мафиози 0 948

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Как в кино: в Латвии арестованы наемники, готовившие похищение албанского мафиози

Четыре гражданина Латвии задержаны в ходе международной операции, направленной против группы наемников, подозреваемых в организации похищения в Германии. Один из задержанных — бывший легионер, арестованный в Риге. Расследование продолжается.

В международной операции, проведённой под руководством немецкой полиции и при участии латвийской Государственной полиции, Дании, Франции и Европола, были задержаны четыре гражданина Латвии, подозреваемые в организации похищения человека на территории Германии. Операция была направлена против группы наёмников, которых нанял конкурирующий преступный синдикат для похищения руководителя албанской сети наркоторговли. Жертва покушения, по данным полиции, была связана с кражей нескольких тонн марихуаны на миллионы евро.

Получив предварительную информацию о готовящемся преступлении, латвийская полиция совместно с подразделениями по борьбе с организованной преступностью и международной координации установила личности предполагаемых организаторов и сообщников — все они граждане Латвии.

В ходе следствия были получены доказательства их причастности, и в Риге был задержан 34-летний мужчина, взявший на себя организацию похищения. Остальные участники группы были арестованы во Франции, Дании и Великобритании. Все подозреваемые имели специальную военную подготовку и необходимое оборудование. Организатор преступления ранее служил во Французском Иностранном легионе.

Согласно информации на сайте Европола, операция была направлена против группы латвийцев, некоторые из которых — бывшие легионеры Иностранного легиона. Эти высококвалифицированные лица имели профессиональное снаряжение и действовали по поручению преступного синдиката.

Операция выявила тревожную тенденцию: всё чаще бывшие военнослужащие специальных подразделений после возвращения из зон боевых действий, в частности из Украины, используют свои навыки в интересах организованной преступности.

Европол предупреждает, что по мере продолжения войны в Украине и возможного её обострения в Европе может увеличиться число таких высоко подготовленных лиц, вовлекающихся в криминальные структуры, что представляет потенциальную угрозу безопасности.

Так как расследование ведут правоохранительные органы Германии, латвийская полиция отказалась давать дополнительные комментарии

#криминал #Украина #Латвия #преступность #безопасность #Германия
