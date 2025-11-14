Baltijas balss logotype
Коррупционный скандал в Украине: Миндич и Умеров не в стране 2 1303

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господа Умеров и Миндич оказались в центре коррупционного урагана.

Господа Умеров и Миндич оказались в центре коррупционного урагана.

В расследовании изучаются связи высшего руководства государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого возглавлял Министерство обороны, отверг влияние на него других лиц.

Таким образом Умеров прокомментировал заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние на тогдашнего министра обороны.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц - необоснованны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Умерова, на должности министра он регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.

"В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", - отметил экс-министр обороны.

Секретарь СНБО заявил, что "всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ".

По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), бизнесмен Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, имел влияние на Умерова, который ранее занимал должность главы Минобороны.

Известно, что Умеров сейчас находится в Турции. Секретарь СНБО будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов пленными.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что подозреваемых в коррупции, в частности Тимура Миндича, заметили в одной из стран Европы. Сам Миндич покинул Украину перед обысками НАБУ.

#Украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 14-го ноября

    украина всегда славилась своей коррупцией, был я там и видел всё сам. просто надо больше денег им перечислять.

    4
    1
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Мы же понимаем,что это снятие с пробега политических противников Зельца руками СД Украины,а не борьба с коррупцией Все повторяется как в Гитлеровской Германии,где высшие офицеры готовили на него покушения,понимая к чему он приведет Германию.Здесь не готовили,но работали над заменой обдолбыша,который уже вообще не понимает ,что он делает. И тут уже не поймёшь,что лучше.Или чтобы наркоман угробил Украину окончательно или чтобы она сохранилась,но так же осталась жбандеровской.

    4
    4

