Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого возглавлял Министерство обороны, отверг влияние на него других лиц.

Таким образом Умеров прокомментировал заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние на тогдашнего министра обороны.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц - необоснованны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Умерова, на должности министра он регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.

"В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", - отметил экс-министр обороны.

Секретарь СНБО заявил, что "всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ".

По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), бизнесмен Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, имел влияние на Умерова, который ранее занимал должность главы Минобороны.

Известно, что Умеров сейчас находится в Турции. Секретарь СНБО будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов пленными.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что подозреваемых в коррупции, в частности Тимура Миндича, заметили в одной из стран Европы. Сам Миндич покинул Украину перед обысками НАБУ.