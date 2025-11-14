Попытка пожилой женщины создать уютную атмосферу в квартире с помощью свечей закончилась криками о помощи и эвакуацией. Достаточно было лишь на пару минут отлучиться от зажжённой свечи, чтобы начался пожар, который ни она сама, ни соседи потушить не смогли, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Путь к квартире, где менее суток назад произошёл пожар, можно найти по запаху гари – он ощущается уже во дворе. Если поднять глаза, виден закопчённый оконный проём, оставленный открытым, чтобы хоть немного проветрить неприятный запах. После происшествия хозяйка квартиры уехала и оставила на двери записку. О случившемся рассказала её соседка.

"Муж спустился к машине, возвращался наверх и услышал, как Марите кричит: 'Помоги, Каспар, помоги, Каспар!' Хорошо, что он тогда вовремя с работы вернулся", – говорит соседка пожилой женщины по имени Санта.

Она продолжила: "Там же газовый баллон в квартире, всё что угодно могло случиться. Безумие, да, слава Богу, всё обошлось. [DP: Она звала на помощь изнутри?] Да-да-да! Она была внутри, дым уже поднялся. Она кричала: 'Помогите, помогите!' Тогда мой муж понял, что что-то не так, открыл дверь – всё уже было в дыму".

Увидев густой дым, соседи сразу вызвали пожарных и предупредили остальных жителей подъезда. Пока ждали спасателей, пытались потушить огонь своими силами, но безуспешно.

"Она, видимо, уже пыталась тушить, но у неё не получилось – всё было в дыму. Муж поднялся наверх, схватил ведро, я думала, сейчас зальёт, но уже не имело смысла – всё было в дыму. Он даже забежал внутрь, но дышать было нечем. Даже пожарные ползли внутрь на четвереньках", – рассказывает соседка.

Пока спасатели выполняли свою работу, пожилая женщина рассказала соседям, что всё произошло случайно. В комнате она зажгла свечу и на минуту вышла на кухню за лекарствами. Вернувшись, обнаружила, что свеча опрокинулась, и пламя перебралось на мебель.

"В коридоре потолки, стены и обои – всё чёрное. Потолки все в копоти, а в комнате придётся новые обои клеить. [DP: То есть всё больше в копоти?] Ну да. Выгорело больше. Окно надо менять, телевизор сгорел. Ну, как обычно. Мы пойдём помогать с ремонтом, чтобы к Рождеству у неё всё было в порядке. Вот так вот", – говорит Санта.

В квартире женщины не был установлен датчик дыма. Его громкий сигнал помог бы соседям раньше понять, что произошла беда, и, возможно, потушить пожар своими силами.

"Самые трагичные пожары часто происходят на небольшой площади, при тлении или горении с небольшим пламенем, в результате чего интенсивно выделяются продукты горения. В задымлённой среде человеку достаточно сделать всего несколько вдохов, чтобы почувствовать недомогание, а затем и потерю сознания. Именно поэтому необходим датчик дыма, который звуковым сигналом предупреждает о задымлении и позволяет людям спастись", – подчёркивает представитель ГПСС Сандра Вейиня.

Пожилой женщине повезло – ей удалось вовремя выбраться из задымлённой квартиры, и она не пострадала. Однако до возвращения к обычной жизни в квартире ещё далеко – впереди масштабный ремонт.

ТВ3