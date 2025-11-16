Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жесть! В Юрмале на трассе лесовоз не опустил манипулятор - хотите видеть, что было? 1 4441

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жесть! В Юрмале на трассе лесовоз не опустил манипулятор - хотите видеть, что было?

В Юрмале водитель грузовика поднятым вилами погрузчиком сбивает все камеры контроля проезда, которые падают на другой автомобиль.

По неизвестной причине погрузочное устройство (манипулятор) грузовика осталось в поднятом положении. Водитель этого не замечает и продолжает ехать до места, где через дорогу построена конструкция с камерами контроля проезда, пишет автомобильный портал iauto.lv.

«14 ноября 2025 года около 17:00 в Юрмале, на проспекте Асару, грузовик «Scania» наехал на столб с металлической конструкцией, который упал на проезжую часть, заблокировав движение в обоих направлениях. В результате удара также был поврежден автомобиль, находившийся на дороге, — микроавтобус «Ford», которым управлял мужчина. В результате аварии никто не пострадал. Движение было полностью восстановлено около 20:00, — ответила редакции iAuto Государственная полиция.

«На различных записях видеорегистраторов, снятых в дорожном движении, мы видим, что то, чему учат в автошколе и что требуется на экзаменах CSDD, отличается от того, что на самом деле происходит на автодорогах и что, хотим мы того или нет, другие должны «подстраиваться» под это. Водители, соблюдающие правила, разумно едут сзади и... снимают! Едут и снимают, радуясь тому, как далеко до аварии с незакрепленным грузом или поднятым фискаром доедет водитель! И какое экстремальное видео тогда удастся снять! Но что может сделать оператор? Как он может остановить нарушителя, едущего впереди? Ехать сзади и сигналить? Переключать фары? Не хватает тех, кто наблюдает за дорожным движением и способен адекватно реагировать, чтобы предотвратить нарушения или опасные ситуации», — комментирует ситуацию специалист по дорожному движению, преподаватель автошколы, доцент Эрикс Григис.

Читайте нас также:
#Юрмала #ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
3
2
0
2
1

Оставить комментарий

(1)
  • AC
    ALEKSANDRS CERNENKO
    16-го ноября

    Я как-то заметил, что впереди фура показывает левый поворот, а поворачивает направо. Поехал за ней. На кольцевой повторилось. Увидел, что тягач показывает одно, а прицеп другое. Не пожалел времени. Догнал, прижал , объяснил. Водила был благодарен. Другой раз гнался за иностранцем, у которого на моих глазах отвалился номерной знак с фуры...

    33
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео