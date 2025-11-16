По неизвестной причине погрузочное устройство (манипулятор) грузовика осталось в поднятом положении. Водитель этого не замечает и продолжает ехать до места, где через дорогу построена конструкция с камерами контроля проезда, пишет автомобильный портал iauto.lv.

«14 ноября 2025 года около 17:00 в Юрмале, на проспекте Асару, грузовик «Scania» наехал на столб с металлической конструкцией, который упал на проезжую часть, заблокировав движение в обоих направлениях. В результате удара также был поврежден автомобиль, находившийся на дороге, — микроавтобус «Ford», которым управлял мужчина. В результате аварии никто не пострадал. Движение было полностью восстановлено около 20:00, — ответила редакции iAuto Государственная полиция.

«На различных записях видеорегистраторов, снятых в дорожном движении, мы видим, что то, чему учат в автошколе и что требуется на экзаменах CSDD, отличается от того, что на самом деле происходит на автодорогах и что, хотим мы того или нет, другие должны «подстраиваться» под это. Водители, соблюдающие правила, разумно едут сзади и... снимают! Едут и снимают, радуясь тому, как далеко до аварии с незакрепленным грузом или поднятым фискаром доедет водитель! И какое экстремальное видео тогда удастся снять! Но что может сделать оператор? Как он может остановить нарушителя, едущего впереди? Ехать сзади и сигналить? Переключать фары? Не хватает тех, кто наблюдает за дорожным движением и способен адекватно реагировать, чтобы предотвратить нарушения или опасные ситуации», — комментирует ситуацию специалист по дорожному движению, преподаватель автошколы, доцент Эрикс Григис.