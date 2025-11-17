Несколько дней назад ФСБ сообщила, что задержала мигранта и двух ранее судимых россиян. Сегодня стало известно, кого они собирались взорвать.

По данным ведомства, задержанные планировали покушение на высокопоставленного российского чиновника во время его визита на Троекуровское кладбище в Москве.

Его имя тогда не разглашалось. Однако, как сообщают журналисты, целью злоумышленников был бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник утверждает, что подозреваемые спрятали камеру в вазе для цветов, установленной на захоронении семьи Шойгу. Камера, по версии следствия, должна была фиксировать его появление на участке, после чего планировалось привести в действие взрывное устройство.

Шойгу руководил Министерством обороны во время вторжения России в Украину. После того, как война из «трехдневной» превратилась в трехлетнюю Шойгу был снят с должностями и отправлен в почетную отставку в Совбез.