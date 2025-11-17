Baltijas balss logotype
На кладбище в Москве планировали взорвать Сергея Шойгу 5 2016

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На кладбище в Москве планировали взорвать Сергея Шойгу

Несколько дней назад ФСБ сообщила, что задержала мигранта и двух ранее судимых россиян. Сегодня стало известно, кого они собирались взорвать.

По данным ведомства, задержанные планировали покушение на высокопоставленного российского чиновника во время его визита на Троекуровское кладбище в Москве.

Его имя тогда не разглашалось. Однако, как сообщают журналисты, целью злоумышленников был бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник утверждает, что подозреваемые спрятали камеру в вазе для цветов, установленной на захоронении семьи Шойгу. Камера, по версии следствия, должна была фиксировать его появление на участке, после чего планировалось привести в действие взрывное устройство.

Шойгу руководил Министерством обороны во время вторжения России в Украину. После того, как война из «трехдневной» превратилась в трехлетнюю Шойгу был снят с должностями и отправлен в почетную отставку в Совбез.

#терроризм #министерство обороны #Москва #преступность #безопасность #ФСБ #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Добрый
    19-го ноября

    Кому этот ворюга сдался?Только если поддельником путлера в качестве обвиняемого на скамейке подсудимых среди других рашистских нацистов

    0
    0
  • Д
    Добрый
    19-го ноября

    Кому этот ворюга сдался?Только если поддельником путлера в качестве обвиняемого на скамейке подсудимых среди других рашистских нацистов

    0
    0
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    18-го ноября

    Да кому этот коррумпированный оленевод нужен)

    27
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    18-го ноября

    Хохлопитекам для пиара нужна громкая фамилия. Кто в мире знал какого-то Миндича, пока у него дома в Киеве не нашли "американскую помощь Украине" в упаковках банков США? Ну взорвали бы его какие террористы - никто бы и не почесался...

    11
    2
  • С
    Сарказм
    Аня Тейлор-Джой
    18-го ноября

    Как кому? Тем, кто звездочки и звания получит за предотвращение страаашного теракта. На самом деле Кужульгетовичу еще стоит благодарственную молитву своему буддийскому богу вознести, ведь если бы потребовалась жертва для организации волны террора, например, то покушение могли бы и не предотвратить... Рецепт проверенный, рабочий, можно сказать, скрепный, кандидатура отличная (тупенькое проворовавшееся существо, отработанный материал, но при больших погонах, ни дня не прослужив, к тому же неудобный, много знающий свидетель) но, видимо, пока не требуется.

    2
    11
Читать все комментарии

