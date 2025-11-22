С 1 декабря для всех иностранцев вводится биометрический контроль в аэропортах.

МВД совместно с ФСБ и Росфинмониторингом в два этапа провели операцию «Нелегал-2025». По ее итогам возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Целью операции названы противодействие незаконной миграции, а также пресечение преступной деятельности международных групп и преступных сообществ. Было выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда и выезда, более 28 тыс. нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации мигрантов. Возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел по преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и пересечением госграницы, терроризмом и экстремизмом. Были найдены 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном, 37 — в международном розыске.

В ноябре в аэропортах России открылись первые 12 пунктов миграционного контроля. В качестве эксперимента с 1 декабря в московских аэропортах планируют ввести биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих и выезжающих из России.

В МВД предлагают реорганизовать импорт рабочей силы и сделать его основой реестровую модель, а главным механизмом заполнения рабочих мест — организованный набор таких работников. Полномочия по созданию этого механизма будут находиться в ведении МВД, а оценкой необходимого объема рабочей силы займется Минтруд.

Между тем, Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Приморья и отменил приговор трем гражданам Узбекистана, получившим ранее за групповое изнасилование не более пяти с половиной лет лишения свободы.

«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Поводом к последовательному оспариванию судебных решений прокурором послужило чрезмерно мягкое наказание, назначенное виновным»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура намерена «добиться справедливого приговора по резонансному уголовному делу».

По версии следствия, 15 июня прошлого года группа мужчин напала на 22-летнюю девушку в районе пляжа Шамора (официальное название бухта Лазурная), популярного в пригороде Владивостока места отдыха. Угрожая девушке ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера.

В региональном управлении МВД по горячим следам заявили, что «четверо граждан одной из республик Средней Азии» задержаны в аэропорту Владивостока при попытке «скрыться за пределы РФ». В СКР уточнили, что речь идет о гражданах Узбекистана. Позднее было сообщение о задержании пятого подозреваемого.

Однако в конечном итоге обвинение в групповом изнасиловании было предъявлено троим фигурантам дела. Еще один арестованный покончил с собой в СИЗО.