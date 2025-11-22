Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше 19 тысяч мигрантов депортируют из России после операции «Нелегал-2025» 3 437

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Проверка на московских улицах.

Проверка на московских улицах.

С 1 декабря для всех иностранцев вводится биометрический контроль в аэропортах.

МВД совместно с ФСБ и Росфинмониторингом в два этапа провели операцию «Нелегал-2025». По ее итогам возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Целью операции названы противодействие незаконной миграции, а также пресечение преступной деятельности международных групп и преступных сообществ. Было выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда и выезда, более 28 тыс. нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации мигрантов. Возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел по преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и пересечением госграницы, терроризмом и экстремизмом. Были найдены 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном, 37 — в международном розыске.

В ноябре в аэропортах России открылись первые 12 пунктов миграционного контроля. В качестве эксперимента с 1 декабря в московских аэропортах планируют ввести биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих и выезжающих из России.

В МВД предлагают реорганизовать импорт рабочей силы и сделать его основой реестровую модель, а главным механизмом заполнения рабочих мест — организованный набор таких работников. Полномочия по созданию этого механизма будут находиться в ведении МВД, а оценкой необходимого объема рабочей силы займется Минтруд.

Между тем, Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Приморья и отменил приговор трем гражданам Узбекистана, получившим ранее за групповое изнасилование не более пяти с половиной лет лишения свободы.

«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Поводом к последовательному оспариванию судебных решений прокурором послужило чрезмерно мягкое наказание, назначенное виновным»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура намерена «добиться справедливого приговора по резонансному уголовному делу».

По версии следствия, 15 июня прошлого года группа мужчин напала на 22-летнюю девушку в районе пляжа Шамора (официальное название бухта Лазурная), популярного в пригороде Владивостока места отдыха. Угрожая девушке ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера.

В региональном управлении МВД по горячим следам заявили, что «четверо граждан одной из республик Средней Азии» задержаны в аэропорту Владивостока при попытке «скрыться за пределы РФ». В СКР уточнили, что речь идет о гражданах Узбекистана. Позднее было сообщение о задержании пятого подозреваемого.

Однако в конечном итоге обвинение в групповом изнасиловании было предъявлено троим фигурантам дела. Еще один арестованный покончил с собой в СИЗО.

Читайте нас также:
#миграция #розыск #депортация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го ноября

    Департации,запрет брат в школу без знания русскаго языка.Нет,эта другое,главное,што там в Латвии.

    0
    3
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    Большая часть из них лотыши

    0
    1
  • A
    Aleks
    22-го ноября

    Мигрантов в России несколько миллионов,так что это капля в море.Есть школы,где русских уже пара человек...Все по плану как и обещал Путин Берл Лазара,о чем тот и писал в книге,,Еврейская Россия,,вышедшей в Израиле,но быстро конфискованной Моссадом,но многие успели купить....😈👽🔯

    2
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео