Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон 3 996

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
ФОТО: скриншот видео TV3

В районе Браса велосипедный вор долго выбирал подходящий двухколёсный транспорт, пока не нашёл розовый велосипед, принадлежавший девочке. Он его украл, но скрыться с места преступления оказалось не так просто. Семья сообщила о случившемся в полицию и активно ищет очевидцев, пишет сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Ранним субботним утром камеры видеонаблюдения на Брасе зафиксировали мужчину, который после осмотра улицы Индрану зашёл в один из внутренних дворов.

Вскоре он уже виден у дома, толкает велосипед в сторону ворот. Он перекидывает его через ворота, обходит с другой стороны и останавливается. Наслаждаясь утренней прогулкой, он надевает наушники и, предположительно, включает музыку — "чтобы поездка была приятнее". Затем садится на велосипед и уезжает.

Смотря запись, можно подумать, что это житель дома, который просто забыл ключ от ворот. Но на самом деле это веловор, который той ночью осмотрел несколько дворов и выбрал именно новенький велосипед дочери Иманта. Сам Имант заметил пропажу лишь через пять часов.

«Утром, где-то после 11:00. Я вышел, поехал в магазин и прошёл мимо — даже не заметил. Велосипеды там всегда стоят, этот ведь стоял не один. И самое странное — там стояло шесть велосипедов, два из них вообще не были пристёгнуты. Мы только потом подумали — почему он выбрал именно наш? Наверное, потому что самый красивый был», — размышляет Имант, пострадавший от вора.

Имант рассказывает, что поездка вора на розовом велосипеде оказалась не такой лёгкой, как сама кража: «Он толкал его через улицу, начал ехать — видимо, цепь слетела. Велосипед пару месяцев не использовали. Он просто стоял, на улице ведь холодно. И вот этот тип минут 4–5 у дома напротив цепь ставил на место. Он перевернул велосипед вверх колёсами и спокойно ковырялся, никто ему не мешал».

Так мужчина и исчез с велосипедом ранним утром. Транспорт зарегистрирован в CSDD, и семья подала заявление в полицию. Больше всего кражу переживает сама хозяйка велосипеда — дочь Иманта.

«Ну ужас, конечно. Периодически плакала. Сначала, конечно, сразу расплакалась. Потом, когда видео увидела — снова заплакала», — говорит Имант.

Он обращается к соседям и жителям окрестностей с просьбой пересмотреть записи с камер наблюдения у своих домов — возможно, кто-то запечатлел подозреваемого. Если кто-то видел этот велосипед в районе Браса или рядом, просьба сообщить в полицию по телефону 112 или связаться с Имантом по номеру 26805544.

ТВ3

#полиция #безопасность #кража #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    23-го ноября

    Не самый красивый а самый нужный. Скорее всего на заказ работал! Нужен был женский, вот и взял женский.

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Иннокентий Сидоров
    23-го ноября

    Как вы достали уже.. Есть в Риге сыскари, тут дело в другом, что велик этот искать не будут никто. Откуда вы вечно вылазите, с какой ямы! Не нравится чтото валите на... й с страны!

    1
    1
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    Никто искать даже небудет в риге нет сыщиков, забудь

    17
    4
Видео