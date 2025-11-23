Недавно я обнаружила в своей электронной почте уведомление. Отправителем значилась Служба Госдоходов. Никаких нарушений вроде быть не могло, но мало ли, я что-то упустила?

В письме строгим и категоричным тоном мне предписывалось зайти на указанный сайт и действовать в соответствии с указаниями, которые я там обнаружу. Удивившись, что в данном случае госструктура обращается не обычным способом (через систему EDS), а напрямую, я еще раз внимательно перечитала полученное послание.

К несчастью для отправителей: они прислали сообщение филологу, ежедневно имеющим дело с двумя языками. При более внимательном рассмотрении текста мне один за другим бросились в глаза грамматические и стилистические ляпы, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не допустила бы официальная структура. Звонок на линию поддержки СГД подтвердил подозрение: попытка мошенничества.

«Наследники» Остапа Бендера

Несмотря на великое множество предупреждений, проблема мошенничества в Латвии продолжает оставаться актуальной. Государственная полиция регулярно получает информацию о различных случаях и видах мошенничества — как о старых, так и о вновь изобретенных. Масштабы впечатляют: в начале ноября лишь за одну неделю было зарегистрировано 229 случаев. В 153 из них попытки мошенничества потерпели неудачу, однако в 76 случаях люди, преимущественное пожилого возраста, своих денег все-таки лишились. Общий ущерб составил порядка 622 382 евро.

Среди способов, к которым прибегают мошенники, по-прежнему лидирует фишинг — то есть, когда мошенники обзванивают людей наобум, выдавая себя за сотрудников коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, Государственной полиции, Службы госдоходов, кредитных организаций и т. д.

Творческая фантазия жуликов неистощима: они буквально фонтанируют идеями, придумывая все новые и новые «ловушки» для своих потенциальных жертв. В полиции по мере поступления заявлений информацию о «ловушках» собирают, систематизируют, расследуют, и по мере возможности информирует общество - как не попасться в лапы мошенников.

Звонок из «банка» или от «брокера»

Ситуация

Звонит некто, представившись сотрудником банка или финансового консультанта. Сообщает о проблемах с вашим счётом или о возможности заработать на инвестициях. Просит перевести деньги на «безопасный счёт» или назвать коды Smart-ID.

Персонажи, используемые мошенниками: сотрудник полиции, сотрудник банка, телеоператор, финансовый специалист.

Что должно насторожить:

• Звонок произведен с незнакомого номера, часто иностранного.

• Разговор преимущественно на русском языке, реже - на латышском.

• Торопят, требуя срочно принять решение (иначе «ваш счёт будет немедленно заблокирован»).

• Просят сообщить пароли или коды авторизации.

Советы

• Помните: ни банк, ни полиция никогда не спрашивают коды по телефону!

• Завершив разговор, обязательно позвоните по официальному номеру телефона структуры, сотрудником которой представился ваш недавний собеседник, и проверьте, не был ли он мошенником.

• Никогда не переводите деньги на так называемые «безопасные счета»!

• Ни в коем случае не торопитесь и не паникуйте! Остановитесь, подумайте, включите критическое мышление, позвоните родным или знакомым, которые, возможно, лучше вас разбираются в подобных вещах. Ваша спешка и паника — лучший помощник для мошенников!

Мошенничество от имени родственников / несчастный случай

Ситуация

Мошенник звонит или отправляет сообщение, утверждая, что ваш родственник попал в аварию и получил серьёзные травмы, или просто попал в больницу, в связи с чем нужно достать энную сумму (достаточно крупную) и либо перевести на указанный счет, либо передать ее наличными курьеру, который скоро явится за деньгами.

Что должно насторожить

Звонок или сообщение исходит с незнакомого номера, тон звонящего очень эмоциональный, заражающий своей паникой.

Требование перечислить деньги или передать деньги курьеру СРОЧНО.

Невозможно связаться с родственником напрямую, или в ходе разговора невозможно установить, действительно ли речь идет о конкретном, попавшем в беду вашем близком человеке.

Советы

Никогда не переводите деньги, не поговорив с родственником ЛИЧНО. Проверьте информацию: позвоните пострадавшему или членам его семьи.

Включите критическое мышление и подумайте: будут ли медицинские работники или сотрудники полиции общаться с вами таким образом и предлагать вам совершать подобные действия?

Никогда не отправляйте наличные с незнакомыми людьми или платежи на незнакомые счета.

Мошенничество со счетами

Ситуация

Получено «срочное» электронное письмо с поддельным счетом или платежным требованием визуально похожее на подлинник, который мог бы поступить от делового партнера или поставщика услуг. Естественно, банковский счет там «слегка» изменен; не проверив в спешке правильность счета, вы легкой рукой отправляете денежки мошеннику.

Что должно насторожить

• Счет приходит с другого адреса электронной почты или домена с небольшой ошибкой.

• Номер счета отличается от обычного.

• Требование немедленной оплаты, угрозы в случае просрочки платежа.

• Не указано контактное лицо или указана какая-то общая информация

Советы

• Сверьте указанный номер счета с предыдущими.

• Позвоните по официальному номеру телефона отправителя и уточните, действительно ли он отсылал данное электронное письмо.

• Если юридическое лицо - создайте в компании внутреннюю процедуру подтверждения платежей («принцип четырех глаз»).

• Никогда не оплачивайте новый счет, пока содержащаяся в счете информация не будет надежно проверена.

Мошенничество с использованием электронной почты

Ситуация

Мошенники рассылают веерные электронные письма, похожие на уведомления от банка, почтового оператора или другого учреждения. Текст содержит ссылку на поддельный сайт, визуально идентичный официальному. Цель — заставить потенциальную жертву ввести пароли, номера карт или коды Smart-ID.

Что должно насторожить

Угрозы в стиле: «Ваш аккаунт будет заблокирован в течение 24 часов».

Адрес ссылки визуально похож, но неточен (например, swedbnk.com вместо swedbank.lv).

В тексте присутствуют языковые ошибки или автоматический перевод.

Текст содержит просьбу ввести пароль, PIN-код, данные Smart-ID или электронной подписи.

Советы

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам!

Открывайте страницу банка или сервиса, вводите адрес самостоятельно!

Помните: банки и другие учреждения никогда не запрашивают данные доступа по электронной почте!

Фальшивые «коммунальщики»

Одна из самых распространённых схем, наиболее активно используемая мошенниками в последнее время — звонок от «поставщика коммунальных услуг».

Ситуация

Потенциальной жертве сообщают, что нужно заменить счётчик, «уточняют» место жительства, личные данные, в том числе просят назвать паспортные данные.

Вскоре после человеку снова звонят – на этот раз представляясь сотрудником полиции или банка; в ходе разговора человеку сообщают, что предыдущий звонок был от мошенников, спрашивают, есть ли дома наличные и если есть — что их необходимо задекларировать. Бывает, даже угрожают обыском в случае отказа от сотрудничества.

В конце концов сообщают, что для защиты своих денег их следует передать курьеру, который приедет за ними. Когда «обработанная» таким образом жертва соглашается передать деньги «в безопасность», вскоре появляется курьер: приезжает, забирает наличные и банковские карты со всеми данными доступа, и уходит.

Советы

Не обсуждайте личную информацию по телефону, особенно с незнакомыми людьми!

Резко заканчивайте разговор, если звонок кажется вам подозрительным.

Перезвоните на контактный номер коммунальной службы и проверьте, действительно ли вам звонил ее представитель.

Не доверяйте «второму звонку».

Никогда не передавайте деньги курьеру. Полиция/банк никогда не отправит сотрудников за деньгами!

Мы из «GaZo»!»

В последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных услуг. Одна из наиболее распространенных «личин» – «работник «Latvijas Gāze».

Ситуация

Мошенник выдаёт себя за сотрудника «Latvijas gāze» и под благовидным предлогом (например, проверить показания счётчика) пытается проникнуть на частную территорию, чтобы совершить кражу, а то и ограбление.

Что должно насторожить

Сотрудник не договорился о времени визита заблаговременно.

Не желает предъявлять удостоверение.

Торопит потенциальную жертву («давайте поскорее, у меня еще куча вызовов» и т. п.).

Советы

Потребовать, чтобы собеседник обязательно предъявил удостоверение сотрудника GASO — только эта структура с 1 декабря 2017 года является единственным коммерческим обществом в Латвии, имеющим право проводить обследование систем распределения природного газа в домохозяйствах.

Чтобы убедиться, что вы имеете дело именно с сотрудником GASO, позвоните:

по рабочим дням с 8:00 до 17:00 по телефону 155,

после 17:00 и в выходные дни — по телефону 114;

Образец удостоверения личности и форменной одежды сотрудника GASO можно посмотреть на сайте GASO в разделе «Узнай GASO»:www.gaso.lv/atpazisti-gaso;

Фальшивые интернет-магазины

Ситуация

Вы обнаружили в интернете нужный товар по о-очень низкой цене. Оплатили товар, после чего интернет-магазин попросту испарился. Желаемую вещь вы, естественно, не получили.

Что должно насторожить

Подозрительно низкие цены.

Контакты или регистрационный номер магазина неясны.

Просят оплатить банковским перечислением, а не через безопасную платформу.

Магазин недавно открылся или у него нет отзывов.

Советы

Проверяйте отзывы в интернете.

Используйте отдельную карту для онлайн-покупок.

Внимательно ознакомьтесь с условиями доставки и возврата.

Оплачивайте товар при получении или на безопасной платформе.

Объявления с требованием аванса

Ситуация

Некий пользователь в социальных сетях предлагает нечто ценное (квартиру, автомобиль, технику и т.д.) по очень выгодной цене, — но при этом просит аванс. Получив аванс, попросту исчезает.

Что должно насторожить

Цена намного ниже средней по рынку/неправдоподобно низкая.

Продавец торопит с оплатой, требуя предоплату до заключения договора.

Находится далеко, товар невозможно осмотреть.

Советы

Никогда не вносите предоплату, если не видели товар лично.

Проверьте данные продавца.

Критически или даже скептически относитесь к чрезмерно выгодным предложениям — помните о том, где обычно предлагается «бесплатный сыр»!

Используйте безопасные платёжные системы.

Никогда не отправляйте деньги на личные счета, не будучи уверенными в получателе!

Поддельные лотереи и призы

Ситуация

Вы получили по э-почте или по телефону радостное сообщение о крупном выигрыше — например, 5000 евро. Правда, чтобы его получить, вам нужно оплатить комиссию — «за обработку данных» или какую-то иную сопутствующую услугу.

Что должно насторожить

Сообщение исходит от неизвестного источника.

Выигрыш вам «присвоен» даже несмотря на то, что вы вообще не участвовали в лотерее.

Советы

Помните, что с участников и победителей в настоящей лотерее никогда не требуют оплаты.

Никогда не сообщайте свои банковские реквизиты незнакомцам — даже если они настаивают, что им необходимо знать, чтобы перечислить вам туда деньги.

Самое разумное в таких подобных ситуациях — удалить подозрительное сообщение.

Стоит запомнить

• Используйте надежные и разные пароли для каждого счета.

• Не используйте свои данные или данные ваших близких при создании пароля.

• Включите двухфакторную аутентификацию (для интернет-банкинга, электронной почты).

• Регулярно меняйте пароли и не повторяйте их в разных сервисах.

• Используйте отдельную платежную карту для онлайн-покупок.

• Скачайте и активируйте DNS-брандмауэр на свои мобильные устройства, созданные CERT.LV совместно с NIC (приложение DNS-брандмауэр не только защитит вас от перехода по нежелательным ссылкам, но и предотвратит получение телефонных звонков, которые CERT.LV идентифицировал как мошеннические).

• Проинформируйте своих родителей, бабушек и дедушек: пожилые люди становятся наиболее частыми жертвами мошенников. Будьте с ними в постоянном контакте! А если позвонили вам, — посоветуйтесь о дальнейших шагах со своими более компетентными знакомыми или родственниками, прежде чем что-то предпринять!

• Никогда не торопитесь, особенно если сомневаетесь: остановитесь, подумайте, убедитесь - и не попадитесь!