Недавно я обнаружила в своей электронной почте уведомление. Отправителем значилась Служба Госдоходов. Никаких нарушений вроде быть не могло, но мало ли, я что-то упустила?
В письме строгим и категоричным тоном мне предписывалось зайти на указанный сайт и действовать в соответствии с указаниями, которые я там обнаружу. Удивившись, что в данном случае госструктура обращается не обычным способом (через систему EDS), а напрямую, я еще раз внимательно перечитала полученное послание.
К несчастью для отправителей: они прислали сообщение филологу, ежедневно имеющим дело с двумя языками. При более внимательном рассмотрении текста мне один за другим бросились в глаза грамматические и стилистические ляпы, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не допустила бы официальная структура. Звонок на линию поддержки СГД подтвердил подозрение: попытка мошенничества.
«Наследники» Остапа Бендера
Несмотря на великое множество предупреждений, проблема мошенничества в Латвии продолжает оставаться актуальной. Государственная полиция регулярно получает информацию о различных случаях и видах мошенничества — как о старых, так и о вновь изобретенных. Масштабы впечатляют: в начале ноября лишь за одну неделю было зарегистрировано 229 случаев. В 153 из них попытки мошенничества потерпели неудачу, однако в 76 случаях люди, преимущественное пожилого возраста, своих денег все-таки лишились. Общий ущерб составил порядка 622 382 евро.
Среди способов, к которым прибегают мошенники, по-прежнему лидирует фишинг — то есть, когда мошенники обзванивают людей наобум, выдавая себя за сотрудников коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, Государственной полиции, Службы госдоходов, кредитных организаций и т. д.
Творческая фантазия жуликов неистощима: они буквально фонтанируют идеями, придумывая все новые и новые «ловушки» для своих потенциальных жертв. В полиции по мере поступления заявлений информацию о «ловушках» собирают, систематизируют, расследуют, и по мере возможности информирует общество - как не попасться в лапы мошенников.
Звонок из «банка» или от «брокера»
Ситуация
Звонит некто, представившись сотрудником банка или финансового консультанта. Сообщает о проблемах с вашим счётом или о возможности заработать на инвестициях. Просит перевести деньги на «безопасный счёт» или назвать коды Smart-ID.
Персонажи, используемые мошенниками: сотрудник полиции, сотрудник банка, телеоператор, финансовый специалист.
Что должно насторожить:
• Звонок произведен с незнакомого номера, часто иностранного.
• Разговор преимущественно на русском языке, реже - на латышском.
• Торопят, требуя срочно принять решение (иначе «ваш счёт будет немедленно заблокирован»).
• Просят сообщить пароли или коды авторизации.
Советы
• Помните: ни банк, ни полиция никогда не спрашивают коды по телефону!
• Завершив разговор, обязательно позвоните по официальному номеру телефона структуры, сотрудником которой представился ваш недавний собеседник, и проверьте, не был ли он мошенником.
• Никогда не переводите деньги на так называемые «безопасные счета»!
• Ни в коем случае не торопитесь и не паникуйте! Остановитесь, подумайте, включите критическое мышление, позвоните родным или знакомым, которые, возможно, лучше вас разбираются в подобных вещах. Ваша спешка и паника — лучший помощник для мошенников!
Мошенничество от имени родственников / несчастный случай
Ситуация
Мошенник звонит или отправляет сообщение, утверждая, что ваш родственник попал в аварию и получил серьёзные травмы, или просто попал в больницу, в связи с чем нужно достать энную сумму (достаточно крупную) и либо перевести на указанный счет, либо передать ее наличными курьеру, который скоро явится за деньгами.
Что должно насторожить
-
Звонок или сообщение исходит с незнакомого номера, тон звонящего очень эмоциональный, заражающий своей паникой.
-
Требование перечислить деньги или передать деньги курьеру СРОЧНО.
-
Невозможно связаться с родственником напрямую, или в ходе разговора невозможно установить, действительно ли речь идет о конкретном, попавшем в беду вашем близком человеке.
Советы
-
Никогда не переводите деньги, не поговорив с родственником ЛИЧНО. Проверьте информацию: позвоните пострадавшему или членам его семьи.
-
Включите критическое мышление и подумайте: будут ли медицинские работники или сотрудники полиции общаться с вами таким образом и предлагать вам совершать подобные действия?
-
Никогда не отправляйте наличные с незнакомыми людьми или платежи на незнакомые счета.
Мошенничество со счетами
Ситуация
Получено «срочное» электронное письмо с поддельным счетом или платежным требованием визуально похожее на подлинник, который мог бы поступить от делового партнера или поставщика услуг. Естественно, банковский счет там «слегка» изменен; не проверив в спешке правильность счета, вы легкой рукой отправляете денежки мошеннику.
Что должно насторожить
• Счет приходит с другого адреса электронной почты или домена с небольшой ошибкой.
• Номер счета отличается от обычного.
• Требование немедленной оплаты, угрозы в случае просрочки платежа.
• Не указано контактное лицо или указана какая-то общая информация
Советы
• Сверьте указанный номер счета с предыдущими.
• Позвоните по официальному номеру телефона отправителя и уточните, действительно ли он отсылал данное электронное письмо.
• Если юридическое лицо - создайте в компании внутреннюю процедуру подтверждения платежей («принцип четырех глаз»).
• Никогда не оплачивайте новый счет, пока содержащаяся в счете информация не будет надежно проверена.
Мошенничество с использованием электронной почты
Ситуация
Мошенники рассылают веерные электронные письма, похожие на уведомления от банка, почтового оператора или другого учреждения. Текст содержит ссылку на поддельный сайт, визуально идентичный официальному. Цель — заставить потенциальную жертву ввести пароли, номера карт или коды Smart-ID.
Что должно насторожить
-
Угрозы в стиле: «Ваш аккаунт будет заблокирован в течение 24 часов».
-
Адрес ссылки визуально похож, но неточен (например, swedbnk.com вместо swedbank.lv).
-
В тексте присутствуют языковые ошибки или автоматический перевод.
-
Текст содержит просьбу ввести пароль, PIN-код, данные Smart-ID или электронной подписи.
Советы
-
Никогда не переходите по подозрительным ссылкам!
-
Открывайте страницу банка или сервиса, вводите адрес самостоятельно!
-
Помните: банки и другие учреждения никогда не запрашивают данные доступа по электронной почте!
Фальшивые «коммунальщики»
Одна из самых распространённых схем, наиболее активно используемая мошенниками в последнее время — звонок от «поставщика коммунальных услуг».
Ситуация
Потенциальной жертве сообщают, что нужно заменить счётчик, «уточняют» место жительства, личные данные, в том числе просят назвать паспортные данные.
Вскоре после человеку снова звонят – на этот раз представляясь сотрудником полиции или банка; в ходе разговора человеку сообщают, что предыдущий звонок был от мошенников, спрашивают, есть ли дома наличные и если есть — что их необходимо задекларировать. Бывает, даже угрожают обыском в случае отказа от сотрудничества.
В конце концов сообщают, что для защиты своих денег их следует передать курьеру, который приедет за ними. Когда «обработанная» таким образом жертва соглашается передать деньги «в безопасность», вскоре появляется курьер: приезжает, забирает наличные и банковские карты со всеми данными доступа, и уходит.
Советы
-
Не обсуждайте личную информацию по телефону, особенно с незнакомыми людьми!
-
Резко заканчивайте разговор, если звонок кажется вам подозрительным.
-
Перезвоните на контактный номер коммунальной службы и проверьте, действительно ли вам звонил ее представитель.
-
Не доверяйте «второму звонку».
-
Никогда не передавайте деньги курьеру. Полиция/банк никогда не отправит сотрудников за деньгами!
Мы из «GaZo»!»
В последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных услуг. Одна из наиболее распространенных «личин» – «работник «Latvijas Gāze».
Ситуация
Мошенник выдаёт себя за сотрудника «Latvijas gāze» и под благовидным предлогом (например, проверить показания счётчика) пытается проникнуть на частную территорию, чтобы совершить кражу, а то и ограбление.
Что должно насторожить
-
Сотрудник не договорился о времени визита заблаговременно.
-
Не желает предъявлять удостоверение.
-
Торопит потенциальную жертву («давайте поскорее, у меня еще куча вызовов» и т. п.).
Советы
-
Потребовать, чтобы собеседник обязательно предъявил удостоверение сотрудника GASO — только эта структура с 1 декабря 2017 года является единственным коммерческим обществом в Латвии, имеющим право проводить обследование систем распределения природного газа в домохозяйствах.
-
Чтобы убедиться, что вы имеете дело именно с сотрудником GASO, позвоните:
- по рабочим дням с 8:00 до 17:00 по телефону 155,
- после 17:00 и в выходные дни — по телефону 114;
- Образец удостоверения личности и форменной одежды сотрудника GASO можно посмотреть на сайте GASO в разделе «Узнай GASO»:www.gaso.lv/atpazisti-gaso;
Фальшивые интернет-магазины
Ситуация
Вы обнаружили в интернете нужный товар по о-очень низкой цене. Оплатили товар, после чего интернет-магазин попросту испарился. Желаемую вещь вы, естественно, не получили.
Что должно насторожить
-
Подозрительно низкие цены.
-
Контакты или регистрационный номер магазина неясны.
-
Просят оплатить банковским перечислением, а не через безопасную платформу.
-
Магазин недавно открылся или у него нет отзывов.
Советы
-
Проверяйте отзывы в интернете.
-
Используйте отдельную карту для онлайн-покупок.
-
Внимательно ознакомьтесь с условиями доставки и возврата.
-
Оплачивайте товар при получении или на безопасной платформе.
Объявления с требованием аванса
Ситуация
Некий пользователь в социальных сетях предлагает нечто ценное (квартиру, автомобиль, технику и т.д.) по очень выгодной цене, — но при этом просит аванс. Получив аванс, попросту исчезает.
Что должно насторожить
-
Цена намного ниже средней по рынку/неправдоподобно низкая.
-
Продавец торопит с оплатой, требуя предоплату до заключения договора.
-
Находится далеко, товар невозможно осмотреть.
Советы
-
Никогда не вносите предоплату, если не видели товар лично.
-
Проверьте данные продавца.
-
Критически или даже скептически относитесь к чрезмерно выгодным предложениям — помните о том, где обычно предлагается «бесплатный сыр»!
-
Используйте безопасные платёжные системы.
-
Никогда не отправляйте деньги на личные счета, не будучи уверенными в получателе!
Поддельные лотереи и призы
Ситуация
Вы получили по э-почте или по телефону радостное сообщение о крупном выигрыше — например, 5000 евро. Правда, чтобы его получить, вам нужно оплатить комиссию — «за обработку данных» или какую-то иную сопутствующую услугу.
Что должно насторожить
-
Сообщение исходит от неизвестного источника.
-
Выигрыш вам «присвоен» даже несмотря на то, что вы вообще не участвовали в лотерее.
Советы
-
Помните, что с участников и победителей в настоящей лотерее никогда не требуют оплаты.
-
Никогда не сообщайте свои банковские реквизиты незнакомцам — даже если они настаивают, что им необходимо знать, чтобы перечислить вам туда деньги.
-
Самое разумное в таких подобных ситуациях — удалить подозрительное сообщение.
Стоит запомнить
• Используйте надежные и разные пароли для каждого счета.
• Не используйте свои данные или данные ваших близких при создании пароля.
• Включите двухфакторную аутентификацию (для интернет-банкинга, электронной почты).
• Регулярно меняйте пароли и не повторяйте их в разных сервисах.
• Используйте отдельную платежную карту для онлайн-покупок.
• Скачайте и активируйте DNS-брандмауэр на свои мобильные устройства, созданные CERT.LV совместно с NIC (приложение DNS-брандмауэр не только защитит вас от перехода по нежелательным ссылкам, но и предотвратит получение телефонных звонков, которые CERT.LV идентифицировал как мошеннические).
• Проинформируйте своих родителей, бабушек и дедушек: пожилые люди становятся наиболее частыми жертвами мошенников. Будьте с ними в постоянном контакте! А если позвонили вам, — посоветуйтесь о дальнейших шагах со своими более компетентными знакомыми или родственниками, прежде чем что-то предпринять!
• Никогда не торопитесь, особенно если сомневаетесь: остановитесь, подумайте, убедитесь - и не попадитесь!
