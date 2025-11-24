Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жительница Петербурга разрезала украинца на 15 частей и получила 12,5 лет общего режима 6 2576

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суд учел личность обвиняемой.

Суд учел личность обвиняемой.

Юшко скончался «в связи с развитием у него шокового состояния».

Жительница Санкт-Петербурга Марина Кохал, обвиняемая в убийстве своего супруга, рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, приговорена к 12,5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство») и части 1 статьи 244 УК РФ («надругательство над телами умерших»). Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Северной столицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, следствие установило, что в июле 2020 года Кохал ввела своему мужу инсулиновый препарат, а позднее «умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи». В результате Юшко скончался «в связи с развитием у него шокового состояния». Марина, желая скрыть преступление, расчленила труп на 15 частей и «причинила Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей», пояснили в ведомстве.

Сама Кохал не признала своей вины. Обвинение просило назначить женщине наказание в виде 13 лет колонии общего режима.

Рэпер родился в Нежине (Черниговская область, Украина). В школьные годы увлекался спортом, в том числе самбо. Планировал стать адвокатом или частным детективом, но в результате решил заняться музыкой. После школы поступил в Нежинский университет, учился на преподавателя английского языка. В 2010 году в составе группы «7085» выпустил альбом No comments. В 2012 году записал свой дебютный сольный альбом «Магия мутных вод». В 2014 году принял участие в интернет-шоу Versus в жанре рэп-баттл против ATL. Позднее с переменным успехом выступил ещё несколько раз на данной площадке против Dom1no, Эмио Афишл, Obe 1 Kanobe, Грязного Рамиреса и Giga, а также на московском проекте Кубок МЦ против Млечного. В этом же году выпустил альбом «Арткор 365». В 2016 году выпустил альбом «Доведение до», презентация релиза проходила в марте того же года в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 записал альбом «Форева я».

Осенью 2020 года был выпущен посмертный альбом «Общак Ч.1.», записанный совместно с Артемом Rap Crew. В браке с Кохал был рожден сын.

Читайте нас также:
#Украина #музыка #убийства #рэпер #судебный процесс #преступления #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
4
3
0

Оставить комментарий

(6)
  • ДП
    Дарья Павловна
    25-го ноября

    Выглядит, как будто руссская петерурженка поймала не имеющего к ней отношения украинца и убила с последующией расчлененкой. На самом деле жена убила мужа, причем такого же жителя Петербурга как и она сама. Судя по всему они оба украинского происхождения. Но да, название вроде как интригует.

    3
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Я сильно извиняюсь - а что украинец делает в Петербурге? Он же (ну если верить нашим Добрым Сарказмам) должен умирать в окопах за золотой унитаз Миндича...

    26
    10
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    24-го ноября

    Ох уж этот расчленинград.... 🙄

    15
    1
  • Л
    Латтоптун
    24-го ноября

    "Разрезала украинца"...А сама она- Кохал,- не украинка что ли? Так бы и писали: " Украинца, разрезала украинка"....

    51
    2
  • П
    Процион
    Латтоптун
    24-го ноября

    Так ведь и у нашего Ринкевича чисто белорусская фамилия. «С» в конце, конечно, добавить можно, но это всё-таки слабая отмазка.

    18
    1
  • bt
    bory tschist
    24-го ноября

    ...a может у них, в уголовном кодексе: "чем больше частей – тем меньше срок"?

    15
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Несчастья следуют одно за другим. Иконка видео
Изображение к статье: В воскресенье в ДТП в Прейльском крае трагически погиб ребёнок
Изображение к статье: В Латвии также зафиксированы метеозонды с контрабандными сигаретами из Беларуси
Изображение к статье: Дело о передаче секретной информации Адамсонсу вновь приостановлено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео