Жительница Санкт-Петербурга Марина Кохал, обвиняемая в убийстве своего супруга, рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, приговорена к 12,5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство») и части 1 статьи 244 УК РФ («надругательство над телами умерших»). Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Северной столицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, следствие установило, что в июле 2020 года Кохал ввела своему мужу инсулиновый препарат, а позднее «умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи». В результате Юшко скончался «в связи с развитием у него шокового состояния». Марина, желая скрыть преступление, расчленила труп на 15 частей и «причинила Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей», пояснили в ведомстве.

Сама Кохал не признала своей вины. Обвинение просило назначить женщине наказание в виде 13 лет колонии общего режима.

Рэпер родился в Нежине (Черниговская область, Украина). В школьные годы увлекался спортом, в том числе самбо. Планировал стать адвокатом или частным детективом, но в результате решил заняться музыкой. После школы поступил в Нежинский университет, учился на преподавателя английского языка. В 2010 году в составе группы «7085» выпустил альбом No comments. В 2012 году записал свой дебютный сольный альбом «Магия мутных вод». В 2014 году принял участие в интернет-шоу Versus в жанре рэп-баттл против ATL. Позднее с переменным успехом выступил ещё несколько раз на данной площадке против Dom1no, Эмио Афишл, Obe 1 Kanobe, Грязного Рамиреса и Giga, а также на московском проекте Кубок МЦ против Млечного. В этом же году выпустил альбом «Арткор 365». В 2016 году выпустил альбом «Доведение до», презентация релиза проходила в марте того же года в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 записал альбом «Форева я».

Осенью 2020 года был выпущен посмертный альбом «Общак Ч.1.», записанный совместно с Артемом Rap Crew. В браке с Кохал был рожден сын.