В последние дни сотрудники Государственной полиции в Риге и ее окрестностях поймали пару лихачей. Один за городом ехал со скоростью 205 км/ч, другой в городе разогнался доя 132 км/ч.

Вчера, 25 ноября, около часа дня сотрудники полиции в Ропажском крае зафиксировали водителя автомобиля BMW, который, двигаясь по автодороге A2 (Рига – Сигулда – граница Эстонии) в направлении Вангажей, превысил разрешённую скорость: на участке, где разрешено ехать 90 км/ч, он двигался со скоростью 205 км/ч, превысив допустимую скорость более чем на 110 км/ч.

Полицейские остановили нарушителя, и он был привлечён к административной ответственности — назначен штраф 1500 евро, а также лишение водительских прав на один год.

А на прошлой неделе, 21 ноября, на улице Краста в Риге был пойман водителя автомобиля Jaguar, который в населённом пункте грубо превысил скорость — при разрешённых 50 км/ч он ехал 132 км/ч.

После остановки выяснилось, что он управлял автомобилем без водительских прав. За превышение скорости ему назначен штраф 1500 евро, а также запрет на получение водительских прав на 12 месяцев. Дополнительно за вождение без прав наложен штраф 400 евро.

В этот же день, контролируя движение на автодороге A9 (Рига – Лиепая), сотрудники полиции зафиксировали водителя автомобиля Volvo, который при разрешённых 70 км/ч ехал 123 км/ч. Его также остановили и привлекли к административной ответственности.