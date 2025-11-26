Baltijas balss logotype
ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV

В последние дни сотрудники Государственной полиции в Риге и ее окрестностях поймали пару лихачей. Один за городом ехал со скоростью 205 км/ч, другой в городе разогнался доя 132 км/ч.

Вчера, 25 ноября, около часа дня сотрудники полиции в Ропажском крае зафиксировали водителя автомобиля BMW, который, двигаясь по автодороге A2 (Рига – Сигулда – граница Эстонии) в направлении Вангажей, превысил разрешённую скорость: на участке, где разрешено ехать 90 км/ч, он двигался со скоростью 205 км/ч, превысив допустимую скорость более чем на 110 км/ч.

Полицейские остановили нарушителя, и он был привлечён к административной ответственности — назначен штраф 1500 евро, а также лишение водительских прав на один год.

А на прошлой неделе, 21 ноября, на улице Краста в Риге был пойман водителя автомобиля Jaguar, который в населённом пункте грубо превысил скорость — при разрешённых 50 км/ч он ехал 132 км/ч.

После остановки выяснилось, что он управлял автомобилем без водительских прав. За превышение скорости ему назначен штраф 1500 евро, а также запрет на получение водительских прав на 12 месяцев. Дополнительно за вождение без прав наложен штраф 400 евро.

В этот же день, контролируя движение на автодороге A9 (Рига – Лиепая), сотрудники полиции зафиксировали водителя автомобиля Volvo, который при разрешённых 70 км/ч ехал 123 км/ч. Его также остановили и привлекли к административной ответственности.

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    27-го ноября

    BMW это диагноз!

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го ноября

    Этаже бомбисты другая форма жизни у них спидометр начинается после ста пятидесяти

  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    На самом деле я конечно за соблюдение скоростного режима. В общем и целом. Я не хочу разбираться, почему раньше ( и сейчас в других государствах) городская скорость 60.... Опустим. Но знаки стоят не просто так обычно. Нужно соблюдать. НО(!) когда я иду на обгон, и на видео полиции, прикрепленном к этой статье это прекрасно видно, Народ обгоняя - превышает. И очевидно зачем. И видно, что после обгона сбрасывают! Если представить, что я буду обгонять ТС со скоростью 82Км/ч со скоростью 90Км/ч.... то возникнет столько аварийных и угрожающих жизни обстоятельств, что мама-не горюй. Считаю, что обгон, с выездом на встречную полосу, должен быть предельно коротким. А без превышения это сделать нельзя. И если наши шакалы за это штрафуют, как и меня например было этим летом- они шакалы. Прекрасно понимая, что я не нарушаю. Я наоборот предельно коротко обгоняю, чтоб вернуться в свою полосу, скинуть и ехать дальше. Статья странная. Видео с моментами обгонов и зафиксированной скоростью в 125 - тем более. Ужас какой! 125Км/ч на обгоне. Расстрелять!

  • JL
    Janina LV
    сила в правде
    27-го ноября

    Вопрос, как можно обогнать на шоссе едущего со скоростью 85 км в час, при разрешённых 90. Только нарушив скоростной режим. А если государство не может позволить себе наличие двух, трех полос на шоссе, тоже возникают вопросы.

Видео