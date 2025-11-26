Из одного из домов в рижском Вецмилгрависе были эвакуированы 10 человек после того, как в одной из квартир вспыхнул пожар. Жильё уже много лет не имеет владельца и стало пристанищем бездомных. Местные жители прямо указывают на них как на возможных виновников возгорания, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сирены оперативных служб озарили улицу Вецмилгрависа — их вызвали местные жители после того, как на первом этаже одного из домов начался пожар. Спасатели справились с огнём за несколько часов, пострадавших нет.

На следующий день место происшествия осмотрела дворник Индра, которая рассказала, что несколько месяцев назад местные бездомные взломали квартиру и стали использовать её в своих целях. Ранее здесь жил мужчина, после его смерти помещение заняли бродяги. «Пили и жили», — так Индра описывает новых обитателей.

Так они и жили в покинутой квартире несколько месяцев, без помех — трое, а может, и пятеро мужчин. По словам местных, их будни проходили в компании наркотиков и алкоголя, о чём свидетельствуют найденные шприцы и бутылки. Однако мнения жителей разделяются — насколько сильно эти «временные соседи» нарушали их покой.

«Мы обращались к управляющему домом, рассказывали, объясняли, но всем всё равно. [Degpunktā: Почему обращались, зачем?] Из-за них. [Degpunktā: Мешали жить?] Ну конечно!» — говорит местный житель Сергей.

«Наркоманы и бомжи. Вот так у нас здесь. Нам страшно здесь жить», — говорит другая жительница дома.

Сергей добавляет, что недавно сам пошёл выяснять отношения с жильцами первого этажа и показывает свою травмированную руку, предположительно полученную в результате конфликта: «Я не только в полицию звонил, я их ещё и воспитывал. Прошло ещё три дня. Ну что тут объяснять».

Одна из жительниц высказывает пугающую версию причины пожара:

«Мне кажется, кто-то специально поджёг, чтобы выжить их оттуда. Всё загорелось так быстро — фух, и ничего не осталось».

Однако другие жители, в том числе Индра, не склонны подозревать умышленный поджог — по их словам, в момент пожара бездомные находились внутри и сами виноваты в случившемся. Женщина также рассказывает, что эти же люди регулярно обходят дома в поисках новой подходящей ночлежки.

Degpunktā обратилась к «Rīgas namu pārvaldnieks» с вопросом, почему игнорируются обращения жильцов и почему этих людей не выселяют из дома.

«Мы как управляющий меняем замки и стараемся не допустить проникновения посторонних в квартиру. Сейчас мы закроем окна и двери, но, к сожалению, опыт показывает, что этого может быть недостаточно. Часто происходят повторные попытки проникнуть. В таких случаях самоуправление как собственник может принять решение нанять охрану — мы, как управляющий, выполним это поручение», — говорится в письменном комментарии «Rīgas namu pārvaldnieks».

Государственная полиция отмечает, что признаков умышленного поджога нет — скорее всего, причиной стала неосторожность при обращении с огнём. Мужчины выбежали из квартиры и исчезли на улицах Вецмилгрависа. Их местонахождение в настоящее время неизвестно.

