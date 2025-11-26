Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему произошла трагедия под Салдусом? Раскрыты детали, которые, вероятно, стоили жизни трём людям 0 2029

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему произошла трагедия под Салдусом? Раскрыты детали, которые, вероятно, стоили жизни трём людям
ФОТО: скриншот видео TV3

Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Салдусском крае, у населённого пункта Курсиши. Автомобиль, в котором находились пять человек, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Трое погибли, двое были доставлены в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Известно, что автомобиль Opel двигался в сторону Салдуса и вблизи Курсиши по неустановленным причинам водитель потерял управление, что и стало началом трагических событий.

По первоначальным наблюдениям экспертов, скорость транспортного средства могла составлять около 100 км/ч. Съехав в поле, машина перевернулась несколько раз, и трудно поверить, но четверо находившихся в ней людей были выброшены из салона — некоторые оказались отлетевшими дальше самой машины. Один из пассажиров остался зажатым в автомобиле.

Погибли двое мужчин — 27 и 46 лет, а также 75-летняя женщина. В больницу доставлен 17-летний юноша с переломами и ушибами, а также 43-летний мужчина с гораздо более серьёзными травмами. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливается, кто из пятерых находился за рулём. Известно одно — ни один из них не был пристёгнут ремнём безопасности.

«Это говорит только об одном — в данном случае человеческая безрассудность обернулась трагедией. Та бравада, которой многие руководствуются — “зачем пристёгиваться” — здесь наглядно показывает, чем это заканчивается. Несколькими погибшими», — отметил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

В рамках начатого уголовного процесса будет изучено и состояние дороги. На Opel стояли зимние шины с глубиной протектора 3,5 мм, что ниже допустимой нормы для зимних условий, хотя формально такие шины ещё разрешены в течение недели по закону. Однако эксперты уже как минимум месяц назад призывали не ждать 1 декабря и своевременно менять шины на соответствующие зимним условиям.

ТВ3

Читайте нас также:
#ДТП #трагедия #травмы #шины #уголовный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
4
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно
Изображение к статье: Судью Силиневичу и ещё двух человек обвиняют в хищении 137 тысяч евро из бюджета Судебной администрации
Изображение к статье: «Вижу — окно выбито, рядом лежит камень». В Пурвциемсе ограбили автомобиль, хозяйка просит помощи
Изображение к статье: По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео