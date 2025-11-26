Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Салдусском крае, у населённого пункта Курсиши. Автомобиль, в котором находились пять человек, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Трое погибли, двое были доставлены в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Известно, что автомобиль Opel двигался в сторону Салдуса и вблизи Курсиши по неустановленным причинам водитель потерял управление, что и стало началом трагических событий.

По первоначальным наблюдениям экспертов, скорость транспортного средства могла составлять около 100 км/ч. Съехав в поле, машина перевернулась несколько раз, и трудно поверить, но четверо находившихся в ней людей были выброшены из салона — некоторые оказались отлетевшими дальше самой машины. Один из пассажиров остался зажатым в автомобиле.

Погибли двое мужчин — 27 и 46 лет, а также 75-летняя женщина. В больницу доставлен 17-летний юноша с переломами и ушибами, а также 43-летний мужчина с гораздо более серьёзными травмами. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливается, кто из пятерых находился за рулём. Известно одно — ни один из них не был пристёгнут ремнём безопасности.

«Это говорит только об одном — в данном случае человеческая безрассудность обернулась трагедией. Та бравада, которой многие руководствуются — “зачем пристёгиваться” — здесь наглядно показывает, чем это заканчивается. Несколькими погибшими», — отметил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

В рамках начатого уголовного процесса будет изучено и состояние дороги. На Opel стояли зимние шины с глубиной протектора 3,5 мм, что ниже допустимой нормы для зимних условий, хотя формально такие шины ещё разрешены в течение недели по закону. Однако эксперты уже как минимум месяц назад призывали не ждать 1 декабря и своевременно менять шины на соответствующие зимним условиям.

ТВ3