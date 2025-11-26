Baltijas balss logotype
Смерть от сосульки: стал известен приговор владельцу дома за «убийство» пенсионера 0 857

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смерть от сосульки: стал известен приговор владельцу дома за «убийство» пенсионера

Рижский городской суд утвердил соглашение между прокурором и мужчиной о применении надзора пробационной службы сроком на один год и три месяца в связи со смертью пенсионера, на которого упала сосулька, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина признал свою вину в совершении преступления по неосторожности, выплатил родственнику погибшего компенсацию за моральный ущерб в размере 15 000 евро, заключил с потерпевшим мировое соглашение и извинился за содеянное.

В рамках уголовного дела был обвинён владелец одного из домов в причинении смерти по неосторожности. Обвиняемому принадлежит многоквартирный жилой дом в Латгальском предместье, в Риге.

Согласно обязательным правилам Рижской думы, владелец обязан обеспечивать очистку балконов, лоджий, крыш зданий от снега и льда, сбивать сосульки, чтобы не допустить их падения с крыш, карнизов, водосточных труб и балконов в случаях, когда существует угроза безопасности пешеходов и транспортных средств, своевременно ограждать опасные участки и принимать меры по уборке снега, льда и сосулек с применением всех возможных средств безопасности.

Как указано в обвинении, мужчина, зная, что на крыше его дома находится снег, лёд и сосульки, и осознавая, что их падение может представлять угрозу для жизни и безопасности пешеходов, не предпринял никаких действий по очистке крыши.

Из-за безответственных действий этого человека 13 декабря 2023 года днём с крыши указанного здания упал кусок льда, травмировав пешехода. В результате были причинены тяжёлые телесные повреждения, и человек скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 13 декабря 2023 года в Риге, в Латгальском предместье, на улице Кална, 62, при падении льда с крыши многоквартирного дома получил травмы и погиб мужчина 1941 года рождения.

#Рига #безопасность
