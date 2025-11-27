Кражи из автомобилей по-прежнему остаются обычным явлением в районах Риги. Жительница Пурвциемса, направляясь от дома к своей машине, обнаружила, что автомобиль разгромлен. Было выбито стекло, а из салона пропали личные вещи. Женщина вызвала полицию, однако задержание воров идёт с трудом, поэтому пострадавшая обращается за помощью к зрителям передачи Degpunktā (ТВ3).

Разбитое окно «Volvo», похищены личные вещи — такую картину увидела хозяйка машины в будний вечер. Сначала она даже не поняла, что произошло.

«Я продавала вещи, пошла к машине за курткой, разговаривала по телефону. Вообще ни о чём не подозревала. Потому что окно с той стороны, где дорожка во двор — я живу в этом доме — снаружи казалось просто чистым. А потом подхожу — вижу, окно выбито, а рядом лежит камень, которым, по всей видимости, его и разбили».

Пострадавшая рассказала, что отреагировала истерически. Она совсем недавно переехала в эту квартиру, до этого инцидентов не было. «Я всё время ставила машину на одно и то же место, и вот — поставила, и всё», — говорит молодая женщина.

Ожидая прибытия полиции, женщина встретила соседа. Он рассказал, что стекло в машине было выбито ночью и в таком виде автомобиль простоял весь день.

Вместе с дворником они пытались найти владельца машины, но безуспешно. Не зная всех обстоятельств, полицию вызывать не стали.

На месте происшествия можно было увидеть осколки стекла и необычно крупный камень, нехарактерный для двора. Потерпевшая и другие соседи уверены, что именно им было разбито окно.

Камень бросали дважды — сначала попали по кузову автомобиля, а только со второго раза удалось выбить стекло. Женщина предполагает, что вор заранее запланировал ночной налёт и даже частично признаёт свою вину в случившемся.

«Оказывается, я время от времени — ну, это и моя ошибка — оставляла вещи в машине, и, видимо, кто-то заметил, пока я оставила машину под фонарём, что в салоне есть вещи. Подождал, пока она окажется в уязвимом месте, где не будет свидетелей, и воспользовался моментом», - уверена хозяйка машины.

У женщины украли две куртки и набор маникюрных инструментов. Сумма ущерба превысила минимальную зарплату в Латвии — 740 евро, поэтому полиция возбудила уголовное дело. Женщине не жаль потратиться на новые вещи, починку двери и установку стекла — больше всего её огорчает сам факт произошедшего.

«Обидно, что ты живёшь в хорошем настроении, ничего не подозреваешь. А кому-то просто взбрело в голову забрать эти вещи, — говорит она в шоке. - Я не понимаю: если это украл мужчина, зачем ему коробка с маникюрными принадлежностями?»

Хозяйка добавила, что сигнализация автомобиля в момент кражи не сработала, но машина застрахована. Если вы в последние дни видели подозрительного человека, шарящегося у машин поздним вечером, или у вас есть записи видеонаблюдения с улицы Анны Бригадере, сообщите об этом полиции по телефону 112.

