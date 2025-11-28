Когда в 2022 году умерла мать медбрата из итальянского городка Борго-Вирджилио, он не стал сообщать о произошедшем ни в правоохранительные органы, ни в местный Отдел по делам гражданского состояния, как того требует закон. Предприимчивый сынуля завернул тело 82-летней Грациэллы Далл'Ольо в несколько простыней, а получившуюся «мумию» засунул в два спальных мешка. Этот импровизированный саркофаг он в итоге просто прислонил к стенке расположенной в подвале дома прачечной. Цель этого странного обряда была исключительно корыстной — мужчина решил продолжать получать за умершую не только ее немалую по местным меркам пенсию в 3000 евро, но и доходы от сдававшегося в аренду земельного участка и недвижимости, на которые могли претендовать другие наследники. В год «набегала» немалая сумма — около 53 тысяч евро.

Проблемы у мошенника возникли в 2025 году, когда истек срок действия удостоверения личности его матери. А без нового документа банк и власти заблокировали бы доступ к дистанционным сервисам, и сладкая жизнь «предпринимателя» на этом бы закончилась.

Но мужчина не стал отчаиваться. Его план был прост и дерзок — переодеться в женщину и получить в муниципалитете новый паспорт. Перед сотрудниками местного ЗАГСа он предстал во всей красе: короткая женская стрижка, легкий макияж, блузка с узором по моде 70-х годов, жемчужное колье и серьги-клипсы в старинном стиле. В общем на первый взгляд — типичная бабуля из провинции. Первый этап аферы прошел, что называется, на «ура». У него приняли заявление и сделали фотографию.

Однако спустя несколько дней бдительная сотрудница обратила внимание, что женщине на изображении никак не может быть 85 лет, а при более детальном анализе разглядела на шее у «пенсионерки» мужской кадык. Да и кожа, даже для пожилой дамы, ей показалась грубоватой. Она сразу же сообщила об этом своим начальникам. Простое сравнение фото «новой» синьоры Далл'Ольо с имевшимся в архиве окончательно развеяло сомнения, что за документом обращалась не она.

В итоге в минувшую среду в мэрии устроили ловушку для мисификатора. Его попросили вернуться в муниципалитет якобы для устранения ошибки. И мужчина без тени сомнения явился - снова в маскировке. Думая, что его никто не видит, он шел по улице бодрым шагом: артрит как рукой сняло. Лишь у входа в здание мошенник начал демонстративно прихрамывать. Не растерялся он и когда в зале регистрации актов гражданского состояния его арестовали полицейские - упал на пол и забился в конвульсиях. Когда же прибывшие медики констатировали, что с ним все в порядке, мошенник чистосердечно и без тени раскаяния признался в содеянном.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях этого фильма ужасов наяву. По итогам обыска в доме подозреваемого и осмотра тела, карабинеры не исключают, что смерть старушки могла быть насильственной.