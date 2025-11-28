Передача заболевания возможна как путем прямого контакта с больным человеком, так и через грязные поверхности.

В европейских странах отмечено стремительное распространение устойчивого к лекарствам и опасного грибка Trichophyton indotineae. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах», — предупредил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг.

Отмечается, что заболевание уже называют супергрибком. За последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Великобритании выросло на 500%.

Передача заболевания возможна как путем прямого контакта с больным человеком, так и через грязные поверхности, содержащие грибок.

Особую тревогу вызывает устойчивость этого патогена к стандартным противогрибковым препаратам, что значительно осложняет лечение. Заболевание проявляется кольцевидными пятнами, которые постепенно распространяются по телу.

Статистические данные в Великобритании особенно настораживают — почти 73% пациентов не покидали территорию страны, что убедительно свидетельствует о наличии устойчивых цепочек передачи инфекции внутри государства. Случаи заражения уже зарегистрированы в США, Франции и Германии.