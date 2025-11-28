Baltijas balss logotype
В Пурвциемсе на улице погиб человек 0 3173

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Пурвциемсе на улице погиб человек
ФОТО: LETA

Попытка пожилого мужчины перейти улицу в неположенном месте в рижском районе Пурвциемс закончилась трагически. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами, поэтому водитель легкового автомобиля не успел его заметить. Всего в нескольких десятках метров находился регулируемый пешеходный переход, где переходить дорогу безопасно, но желание сократить путь оказалось сильнее, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Поздним вечером, когда на улице уже стемнело, пожилой мужчина решил пересечь четырёхполосную улицу в месте, не оборудованном переходом. До другой стороны он не дошёл – произошёл наезд легкового автомобиля. Вскоре синие маяки оперативных служб отразились в окнах многоквартирных домов и привлекли внимание жителей.

"Уже было темно. Машины, полиция, реанимация. Там стояла техническая машина “Rīgas satiksme”, мужчина ходил с полицейским, что-то объяснял. Начала мы не видели. Это было прямо напротив наших окон, поэтому мы увидели свет маяков", – рассказывают очевидцы.

"Вчера около 16:40 на улице Стирну в Риге водитель автомобиля Lexus сбил пешехода – мужчину 1941 года рождения, который, по имеющейся у полиции предварительной информации, не имел светоотражающих элементов и переходил дорогу в неразрешённом месте. В результате ДТП пешеход погиб", – сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

От сильного удара на лобовом стекле со стороны водителя образовалась трещина, разбилось зеркало, также треснул бампер. В месте, где упал мужчина, осталась большая лужа крови, но из-за дождя ночью её смыло.

Примерно в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход. Находясь там, Degpunktā заметила, что многие пешеходы выбирают переходить улицу посередине, стремясь сократить путь до цели, но при этом серьёзно увеличивая риск столкновения.

"Часто бывает так, что они даже не нажимают на кнопку и не ждут. И пожилые люди тоже так делают. [DP: Но в стороне от перехода?] В стороне, в стороне, в основном бегут. [DP: А как реагируют водители?] Есть такие, кто сигналит, есть – кто тормозит. Но в основном они не несутся, кроме “скорых”. “Скорые” несутся, с этим надо считаться, потому что рядом “Гайльэзерс”, и они тут довольно часто ездят", – говорит местный житель.

На этот раз водитель не успел затормозить, и последствия безрассудства пешехода оказались необратимыми. По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства. Правоохранители призывают откликнуться очевидцев, позвонив по телефонам 67086660 или 112.

ТВ3

#ДТП #трагедия
