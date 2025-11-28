На днях БВБ отчиталось об очередном успехахе в своей работе. А именно: направилено дело для начала уголовного преследования против полицейского, который, превышая свои служебные полномочия, применил насилие против человека, ошибочно приняв его за велосипедного вора.

Сотрудника Государственной полиции Латвии предлагается привлечь к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, связанное с насилием, а еще одно частное лицо — за умышленное причинение телесных повреждений.

В ходе досудебного расследования БВБ выяснило, что сотрудник Государственной полиции, находясь вне исполнения служебных обязанностей, в момент происшествия представился как полицейский и превысил свои служебные полномочия, применив насилие против частного лица, которого он ошибочно подозревал в краже велосипеда.

Одновременно было установлено, что в инциденте участвовало и другое частное лицо, которое, видя попытку полицейского надеть наручники на сопротивлявшегося человека, причинило этому невинному человеку телесные повреждения средней тяжести.