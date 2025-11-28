Baltijas balss logotype
Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку

Бюро внутренней безопасности (БВБ) – это полиция внутри полиции, занимающаяся поиском паршивых овец в дружном стаде МВД.

На днях БВБ отчиталось об очередном успехахе в своей работе. А именно: направилено дело для начала уголовного преследования против полицейского, который, превышая свои служебные полномочия, применил насилие против человека, ошибочно приняв его за велосипедного вора.

Сотрудника Государственной полиции Латвии предлагается привлечь к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, связанное с насилием, а еще одно частное лицо — за умышленное причинение телесных повреждений.

В ходе досудебного расследования БВБ выяснило, что сотрудник Государственной полиции, находясь вне исполнения служебных обязанностей, в момент происшествия представился как полицейский и превысил свои служебные полномочия, применив насилие против частного лица, которого он ошибочно подозревал в краже велосипеда.

Одновременно было установлено, что в инциденте участвовало и другое частное лицо, которое, видя попытку полицейского надеть наручники на сопротивлявшегося человека, причинило этому невинному человеку телесные повреждения средней тяжести.

Оставить комментарий

(5)

(5)
  • П
    Процион
    29-го ноября

    А чем закончилось дело, когда Боярс старший кокнул из служебного пистолета двух человек, приняв их за автомобильных воров? Что тоже не подтвердилось. Или дело так и не было закончено? Этот бывший КГБ-шник, скрываясь от правосудия, привёз тогда в Латвию из Канады Вайру Вике Фрейбергу — деяние ещё более гнусное, чем убийство двух мирных жителей Латвии.

    0
    0
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Из опыта. Менты в Латвии 99% это тупые не знающие и игнорирующие закон имбицилы, которые кичаться тем, что они латыши. Ни один из них, даже не знает своих прав и обязанностей, ни один не может реально наказать нарушителя закона, но в соответствии с законом. Мое каждое столкновение с полицейским оканчивается судом в котором судья должен нарушать законы и выгораживать ментов.

    7
    2
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Если на помощь этому полицейскому спешат такие же 194 выпускника колледжа,то будет весело,ведь они ,в большинстве своем ,не идут сейчас защищать закон,а работать на халяву...Иногда торгуя корочкой. ...😈

    17
    1
