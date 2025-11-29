Baltijas balss logotype
Артистку Тарасову простили за вейп с каннабисом - она ведь для бабушки с дедушкой 0 899

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аглая полюбилась зрителям в России и за рубежом.

Аглая полюбилась зрителям в России и за рубежом.

"В Израиле это всё легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь".

Российскую актрису Аглаю Тарасову приговорили к трем годам лишения свободы условно - такое решение вынес Домодедовский городской суд Московской области.

31-летнюю Тарасову также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Артистку признали виновной в контрабанде наркотиков.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. При этом гособвинение просило для Тарасовой три с половиной года условного срока.

Сама актриса, выступая в суде с объяснением по поводу произошедшего, заявила, что не знала о масле каннабиса в вейпе, поскольку ей подарил его знакомый израильский предприниматель, занимающийся фармакологией.

«Точного состава я не знала. Я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это всё легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», - сказала Тарасова в ходе допроса в суде подмосковного города Домодедово.

В свою очередь, адвокат артистки сообщил, что его клиентка пожертвовала 200 тысяч рублей в фонд защиты от наркотиков. Эта организация занимается лечением наркозависимых и проводит профилактические беседы.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке провезти вейп с маслом каннабиса (марихуаны). В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

В отношении актрисы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сама она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, назвав свой поступок «большой ошибкой».

На прошлом заседании суда, состоявшемся в сентябре, Алгая Тарасова сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка. Как утверждала актриса, наркотик через границу она везла якобы именно для них.

#Израиль #контрабанда #бабушка #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
2
0
0

Видео