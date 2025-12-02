Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Пририжскую прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования в отношении должностного лица Государственной полиции по факту непредумышленного убийства ребёнка и насилия над несовершеннолетним, сообщило агентству LETA БВБ.

В ходе досудебного расследования, которое длилось неполные четыре месяца, БВБ установило, что сотрудник Государственной полиции, находясь вне служебных обязанностей, находился у водоёма вместе с двумя несовершеннолетними.

Осознавая, что из-за отсутствия необходимых навыков дети нуждаются в присмотре у воды, полицейский оставил одного из них без надзора. В результате преступной небрежности ребёнок оказался в водоёме и утонул.

В отношении сотрудника Государственной полиции предложено начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона — за непредумышленное убийство и насилие над несовершеннолетним, причинившее ему физические страдания.