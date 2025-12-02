Baltijas balss logotype
Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка 3 928

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ФОТО: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Пририжскую прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования в отношении должностного лица Государственной полиции по факту непредумышленного убийства ребёнка и насилия над несовершеннолетним, сообщило агентству LETA БВБ.

В ходе досудебного расследования, которое длилось неполные четыре месяца, БВБ установило, что сотрудник Государственной полиции, находясь вне служебных обязанностей, находился у водоёма вместе с двумя несовершеннолетними.

Осознавая, что из-за отсутствия необходимых навыков дети нуждаются в присмотре у воды, полицейский оставил одного из них без надзора. В результате преступной небрежности ребёнок оказался в водоёме и утонул.

В отношении сотрудника Государственной полиции предложено начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона — за непредумышленное убийство и насилие над несовершеннолетним, причинившее ему физические страдания.

#полиция #дети
Оставить комментарий

(3)
  • Л
    Латтоптун
    2-го декабря

    Только где там: "....и насилие над несовершеннолетним, причинившее ему физические страдания"... Что этот утырок, ещё с ребёнком сделал? Какое насилие и физические страдания?

    4
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    2-го декабря

    Ментам верить - себя не уважать! Мусорам всегда всё с рук сходит! Виноват - твой дом кича!

    9
    5
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    На кол мента!

    9
    3
Читать все комментарии

Видео