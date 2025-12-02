В ночь на вторник Государственная полиция объявила в розыск мужчину, который, возможно, совершил имущественное преступление, а затем спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в рижском микрорайоне Саркандаугава и скрылся с места аварии, пишет LETA.

Очевидцы рассказали, что в понедельник вечером автомобиль на большой скорости мчался по улице Дунтес. В конце улицы водитель, по всей видимости, потерял контроль над машиной, транспортное средство вылетело на перекрёсток, пересекло трамвайные пути и перевернулось, оказавшись на боку в зелёной зоне рядом с автозаправочной станцией "Circle K".

Спустя несколько часов полиция распространила заявление о том, что разыскивается Денис Миронченко, 1995 года рождения, который 1 декабря в 21:25 на улице Твайка в Риге устроил аварию, после чего скрылся с места происшествия пешком.

По имеющейся у полиции информации, в результате аварии никто, кроме водителя, не пострадал.

До этого мужчина, возможно, совершил имущественное преступление.

На голове у него была белая шапка, а на одной ноге отсутствовала обувь.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Миронченко, звонить по телефону 112.

Правоохранительные органы напоминают, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.