Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места аварии в Саркандаугаве 0 967

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места аварии в Саркандаугаве
ФОТО: пресс-фото

В ночь на вторник Государственная полиция объявила в розыск мужчину, который, возможно, совершил имущественное преступление, а затем спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в рижском микрорайоне Саркандаугава и скрылся с места аварии, пишет LETA.

Очевидцы рассказали, что в понедельник вечером автомобиль на большой скорости мчался по улице Дунтес. В конце улицы водитель, по всей видимости, потерял контроль над машиной, транспортное средство вылетело на перекрёсток, пересекло трамвайные пути и перевернулось, оказавшись на боку в зелёной зоне рядом с автозаправочной станцией "Circle K".

Спустя несколько часов полиция распространила заявление о том, что разыскивается Денис Миронченко, 1995 года рождения, который 1 декабря в 21:25 на улице Твайка в Риге устроил аварию, после чего скрылся с места происшествия пешком.

По имеющейся у полиции информации, в результате аварии никто, кроме водителя, не пострадал.

До этого мужчина, возможно, совершил имущественное преступление.

На голове у него была белая шапка, а на одной ноге отсутствовала обувь.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Миронченко, звонить по телефону 112.

Правоохранительные органы напоминают, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #розыск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Неудержимо рвало на чужбину: гражданин России сломал забор, чтобы пролезть в Латвию
Изображение к статье: На прошлой неделе мошенники выманили у жителей примерно полмиллиона евро
Изображение к статье: В Латгале арестован мужчина по подозрению в убийстве родственника
Изображение к статье: В белорусских воздушных шарах с контрабандой найдены SIM-карты из Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео