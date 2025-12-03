В понедельник жители Саркандаугавы стали свидетелями активных действий полиции. Паника в районе началась после того, как водитель, совершивший преступление, попал в серьёзную аварию. Мужчина успел сбежать с места происшествия, однако вскоре полицейские вышли на его след, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вокруг автомобиля, оказавшегося на боку, собрались пожарные. Кузов смят, стёкла выбиты — такую картину можно было наблюдать в понедельник вечером возле автозаправки Circle K в Саркандаугаве. По словам одной местной жительницы, авария отвлекла её от просмотра телевизора. «Сначала я даже не поняла, что происходит», — признаётся она.

Одна из женщин, проживающая поблизости, стала очевидцем происшествия. Она собиралась на заправку, когда услышала странные звуки.

«Я увидела, как машина сделала, наверное, пять кувырков — водитель потерял управление. Я была в шоке и сразу позвонила 112. Мне казалось, что он [водитель — ред.] мёртв, потому что, глядя на то, как всё произошло, трудно было поверить, что кто-то может выжить. Машина дымилась, люди начали сбегаться. Я подошла ближе, а он уже убежал», — рассказывает свидетельница.

Машина, прежде чем остановиться, пересекла столбики, несколько полос движения и трамвайные рельсы. К счастью, на её пути не оказалось ни людей, ни других транспортных средств.

Очевидица отмечает, что в этот вечер сделала правильный выбор, когда решила выйти из дома. «Мне реально повезло. Это казалось как в компьютерной игре, нереально», — добавляет она.

Во вторник утром затруднения возникли у водителей, ехавших со стороны улицы Тилта в направлении улицы Дунтес. Между столбиками стоял дорожный знак, указывающий на то, что они находятся на дороге с меньшей значимостью. Однако водитель, двигавшийся со стороны улицы Дунтес, задел этот знак и протащил его на несколько десятков метров до луга. Во вторник на место прибыли рабочие и установили новый знак.

Жители окрестностей заметили, что к месту происшествия были привлечены многочисленные оперативные службы, в том числе кинолог с собакой. Полицейским также удалось установить личность предполагаемого водителя.

«По имеющейся у Государственной полиции информации, сбежавшее лицо, предположительно, — Денис Миронченко, который до этого совершил преступление имущественного характера. По данному факту Государственная полиция начала уголовный процесс», — заявила представительница полиции Лина Багдоне.

С места происшествия мужчина, по словам очевидцев, убежал, прихрамывая. На нём была только одна туфля и белая кепка. Однако прятался он недолго — во вторник днём Денис Миронченко был найден. Расследование продолжается.

