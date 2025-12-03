Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подростков перестанут наказывать за употребление наркотиков. Что изменится? 2 536

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: Подростков перестанут наказывать за употребление наркотиков. Что изменится?

Кабинет министров принял поправки к закону, предусматривающие освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, пишет Diena.

Это сделано для того, чтобы способствовать ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, защитить интересы общества и предотвратить рост спроса на наркотические и психотропные вещества в Латвии. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере пообещала разъяснить это решение общественности и Сейму, поскольку без должного изучения проблемы могут возникнуть возражения.

Поправки будут внесены в закон о легальном обороте наркотических, психотропных веществ и лекарств, а также прекурсоров. Поправки поддержал Координационный совет по контролю за наркотиками и профилактике наркомании.

В настоящее время несовершеннолетние, употребляющие наркотики, осознавая возможные правовые последствия и их влияние на будущее, опасаются обращаться в правоохранительные органы и за медицинской помощью. В то же время несовершеннолетние, осужденные за повторное употребление наркотиков и приговоренные к лишению свободы, имеют меньше шансов на успешную ресоциализацию и эффективное лечение наркозависимости.

Главным преимуществом декриминализации употребления наркотиков является снижение стигматизации, что важно для обращения за медицинской помощью и различных мер по снижению вреда, направленных на профилактику передозировок и сокращение распространения инфекционных заболеваний среди наркозависимых и общества в целом. Исследования показывают, что реализация таких мер улучшает здоровье зависимых людей и снижает количество смертей от передозировки наркотиков, говорится в аннотации к законопроекту.

Как отмечают в Минюсте, такие поправки позволят не допустить формирования у несовершеннолетних чувства безнаказанности и вседозволенности, а также исключить потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, поскольку уголовная ответственность за приобретение или хранение этих веществ сохраняется.

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #профилактика #несовершеннолетние #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Они сами поняли, что они несут?! Освобождение от ответственности ЗАСТАВИТ подростков отказаться от наркотиков? Боже, и эти идиоты разрабатывают законы... Освободите от ответственности насильников и педофилов - и тогда наконец Стамбульская конвенция заиграет новыми красками!

    8
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го декабря

    Ну всё. Если раньше тёмные личности жались по тёмным углам дворов пыхтя тихо шмалью, то теперь в косяк в зубы и на прменад чики-брики-тралала. 🙄 Всё для детей.

    19
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не верили, что он выживет: очевидцы из Саркандаугавы о сбежавшем после аварии водителе
Изображение к статье: В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь
Изображение к статье: Выпрыгнул из кустов, напал и изнасиловал. Завершено расследование сексуального нападения в Вентспилсе
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео