Это сделано для того, чтобы способствовать ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, защитить интересы общества и предотвратить рост спроса на наркотические и психотропные вещества в Латвии. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере пообещала разъяснить это решение общественности и Сейму, поскольку без должного изучения проблемы могут возникнуть возражения.

Поправки будут внесены в закон о легальном обороте наркотических, психотропных веществ и лекарств, а также прекурсоров. Поправки поддержал Координационный совет по контролю за наркотиками и профилактике наркомании.

В настоящее время несовершеннолетние, употребляющие наркотики, осознавая возможные правовые последствия и их влияние на будущее, опасаются обращаться в правоохранительные органы и за медицинской помощью. В то же время несовершеннолетние, осужденные за повторное употребление наркотиков и приговоренные к лишению свободы, имеют меньше шансов на успешную ресоциализацию и эффективное лечение наркозависимости.

Главным преимуществом декриминализации употребления наркотиков является снижение стигматизации, что важно для обращения за медицинской помощью и различных мер по снижению вреда, направленных на профилактику передозировок и сокращение распространения инфекционных заболеваний среди наркозависимых и общества в целом. Исследования показывают, что реализация таких мер улучшает здоровье зависимых людей и снижает количество смертей от передозировки наркотиков, говорится в аннотации к законопроекту.

Как отмечают в Минюсте, такие поправки позволят не допустить формирования у несовершеннолетних чувства безнаказанности и вседозволенности, а также исключить потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, поскольку уголовная ответственность за приобретение или хранение этих веществ сохраняется.