В государственные праздники и с приближением Нового года всё популярнее становится использование пиротехники, что может вызывать опасения за безопасность на разных уровнях. Одного из жителей района Шкиротава недавно удивили, как он считает, звуки автоматной стрельбы неподалёку — вскоре после этого можно было услышать сирены оперативных служб, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Как реагировать на такие взрывоподобные звуки и где искать ответы о том, что на самом деле произошло?

Житель Шкиротавы Гинт собирался на работу около 7:00 утра и открыл окно, чтобы немного проветрить квартиру. Он продолжал своё утреннее занятие, когда вдруг услышал нечто, что заставило его замереть — кто-то стрелял из автомата.

"Я слышу очередь выстрелов. Не отдельные хлопки, а именно очередь. Мне доводилось бывать в Адажи, где находится полигон и проходят учения — там тоже такой глухой звук очередями. (…) В 1996 году я сам учился в Полицейской академии, и мы стреляли. Этот звук узнаваем, его ни с чем не перепутаешь. Конечно, я напрягся, ведь нахожусь в жилой зоне, у себя дома, а здесь нет никаких военных объектов. Я начал думать, что это за звуки и почему они здесь появились", — говорит Гинт.

На мгновение услышанное заставило его тревожиться за государственную безопасность, но вызванное напряжённой геополитикой беспокойство быстро прошло. Затем он стал размышлять, не было ли это вооружённое ограбление или разборка между преступными группировками.

"В течение получаса слышалось довольно много сирен оперативного транспорта. Это подтвердила и дворник из соседнего дома", — отмечает он.

Сам мужчина в полицию не звонил, и ни Государственная полиция, ни Рижская муниципальная полиция не получали звонков или заявлений о том, что в Шкиротаве или в каком-либо соседнем микрорайоне были слышны выстрелы. Также несколько других жильцов дома, с которыми побеседовала передача Degpunktā, ничего подозрительного не заметили.

Один из жителей предложил другую версию происходившего: он рассказал, что в этом районе живёт мужчина, увлечённый пиротехникой, и связывает звуки того утра с его деятельностью.

Тем не менее, Гинт уверен в том, что услышал в то утро, хоть и не может точно указать источник звука. Он подчёркивает, что несмотря на неопределённость и беспокойство, каждый имеет право чувствовать себя в безопасности в своём районе:

"Этот момент растерянности, если происходит что-то подобное — это очень наглядная ситуация. В любом случае, как житель ты хочешь прозрачности и ощущать себя в безопасности у себя дома".

Что бы это ни было, если в своём районе вы слышите звуки, похожие на выстрелы, следует звонить в полицию по телефону 112. Лучше, чтобы патруль проверил обстановку, чем потом выезжать на вызов на преступление, которое можно было бы предотвратить своевременным звонком.

ТВ3