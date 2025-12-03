Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь 2 1781

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь
ФОТО: Unsplash

В государственные праздники и с приближением Нового года всё популярнее становится использование пиротехники, что может вызывать опасения за безопасность на разных уровнях. Одного из жителей района Шкиротава недавно удивили, как он считает, звуки автоматной стрельбы неподалёку — вскоре после этого можно было услышать сирены оперативных служб, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Как реагировать на такие взрывоподобные звуки и где искать ответы о том, что на самом деле произошло?

Житель Шкиротавы Гинт собирался на работу около 7:00 утра и открыл окно, чтобы немного проветрить квартиру. Он продолжал своё утреннее занятие, когда вдруг услышал нечто, что заставило его замереть — кто-то стрелял из автомата.

"Я слышу очередь выстрелов. Не отдельные хлопки, а именно очередь. Мне доводилось бывать в Адажи, где находится полигон и проходят учения — там тоже такой глухой звук очередями. (…) В 1996 году я сам учился в Полицейской академии, и мы стреляли. Этот звук узнаваем, его ни с чем не перепутаешь. Конечно, я напрягся, ведь нахожусь в жилой зоне, у себя дома, а здесь нет никаких военных объектов. Я начал думать, что это за звуки и почему они здесь появились", — говорит Гинт.

На мгновение услышанное заставило его тревожиться за государственную безопасность, но вызванное напряжённой геополитикой беспокойство быстро прошло. Затем он стал размышлять, не было ли это вооружённое ограбление или разборка между преступными группировками.

"В течение получаса слышалось довольно много сирен оперативного транспорта. Это подтвердила и дворник из соседнего дома", — отмечает он.

Сам мужчина в полицию не звонил, и ни Государственная полиция, ни Рижская муниципальная полиция не получали звонков или заявлений о том, что в Шкиротаве или в каком-либо соседнем микрорайоне были слышны выстрелы. Также несколько других жильцов дома, с которыми побеседовала передача Degpunktā, ничего подозрительного не заметили.

Один из жителей предложил другую версию происходившего: он рассказал, что в этом районе живёт мужчина, увлечённый пиротехникой, и связывает звуки того утра с его деятельностью.

Тем не менее, Гинт уверен в том, что услышал в то утро, хоть и не может точно указать источник звука. Он подчёркивает, что несмотря на неопределённость и беспокойство, каждый имеет право чувствовать себя в безопасности в своём районе:

"Этот момент растерянности, если происходит что-то подобное — это очень наглядная ситуация. В любом случае, как житель ты хочешь прозрачности и ощущать себя в безопасности у себя дома".

Что бы это ни было, если в своём районе вы слышите звуки, похожие на выстрелы, следует звонить в полицию по телефону 112. Лучше, чтобы патруль проверил обстановку, чем потом выезжать на вызов на преступление, которое можно было бы предотвратить своевременным звонком.

ТВ3

Читайте нас также:
#полиция #преступность #безопасность #паника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
2
1
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    А какое отношение, к данной статье, имеет фотография набора гаечных ключей??? Редакция находится в состоянии наркотической зависимости?

    22
    3
  • PR
    Papa Rimsky
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    Так не существует никакой редакции, все это высер очередного ИИ как и весь этот мир. Разумный человек не способен на создание таких "информационных порталов" и наполнение их такими же идиотскими статьями. Аминь!

    10
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья через неделю собиралась переехать в новый дом, но произошло непредвиденное
Изображение к статье: Не верили, что он выживет: очевидцы из Саркандаугавы о сбежавшем после аварии водителе
Изображение к статье: Выпрыгнул из кустов, напал и изнасиловал. Завершено расследование сексуального нападения в Вентспилсе
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео