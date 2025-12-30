Baltijas balss logotype
В Латгале задержан очередной денежный курьер 0 258

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латгале задержан очередной денежный курьер
ФОТО: Unsplash

В этом месяце в Латгале задержан очередной денежный курьер — гражданин Украины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

19 декабря сотрудники участка Государственной полиции Южной Латгалии в тесном сотрудничестве с Даугавпилсской муниципальной полицией задержали в Ликсненской волости Аугшдаугавского края гражданина Украины 1990 года рождения, который выполнял роль курьера в телефонной мошеннической схеме. При задержании у мужчины были обнаружены банковские карты и наличные деньги.

21 декабря суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

В распоряжении полиции имеется информация, что задержанный, возможно, причастен к нескольким случаям мошенничества. В одном из эпизодов 8 декабря неизвестные лица позвонили женщине в Даугавпилсе и уговорили её оформить кредит. Женщина оформила два займа на общую сумму 11 000 евро и перевела эти средства на указанные мошенниками банковские счета, а также поместила в посылочный автомат 1400 евро наличными и две банковские карты. По данному факту начат уголовный процесс.

В ходе расследования ранее начатого уголовного дела правоохранители установили, что мужчина, используя банковскую карту другого лица, которую он забрал из посылочного автомата, снял в банкомате 800 евро.

По этим преступным эпизодам Государственная полиция возбудила уголовные процессы по второй части статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершённое в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без таковой.

Также возбужден уголовный процесс по второй части статьи 193 Уголовного закона — похищение, уничтожение, повреждение или незаконное использование чужого финансового инструмента или платёжного средства, либо приобретение, хранение, перемещение или распространение похищенного платёжного средства. Наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без.

#полиция #Украина #Латвия #мошенничество #преступность #арест
Видео