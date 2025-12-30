За произошедшее в октябре убийство трёх собак в волости Брунава Баусского края полиция предлагает начать уголовное преследование в отношении трёх сотрудников муниципальной полиции и ещё одного человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По факту инцидента было начато уголовное производство, квалифицированное по второй части статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель.

В ходе расследования были назначены экспертизы, в том числе для установления причин смерти животных, проведена работа с участниками происшествия, а также целый ряд оперативных и следственных действий с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Госполиция получила результаты экспертиз, причины смерти всех животных были установлены, и в ходе расследования собран достаточный объём доказательств, чтобы 30 декабря передать дело в прокуратуру для начала уголовного преследования против четырёх подозреваемых. Трое из них — на тот момент должностные лица муниципальной полиции Баусского края, четвёртый — другое лицо. В полиции агентству LETA не прокомментировали, является ли этот человек охотником, участвовавшим в происшествии.

Одному из участников инкриминируется преступление по части второй статьи 230 Уголовного закона — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, надзора пробации, а также лишения права содержать определённые или любые виды животных на срок до пяти лет.

Против двух других лиц начато уголовное производство по части первой статьи 319 Уголовного закона — за неисполнение обязанностей должностного лица, а именно, если должностное лицо умышленно или по небрежности не совершает действия, которые обязано совершить по закону или поручению, и в результате причинён существенный ущерб. Обе эти особы допустили ситуацию, проявив неисполнение служебных обязанностей — не предотвратили совершение преступления. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, кратковременного лишения свободы, надзора пробации, общественных работ или штрафа.

Ещё одному лицу инкриминируется преступление по части первой статьи 317 Уголовного закона — умышленные действия должностного лица, явно превышающие предоставленные законом или поручением права и полномочия, если такие действия причинили существенный ущерб. Это лицо дало устный приказ, в результате которого было совершено преступление. За такое деяние предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет, кратковременное лишение свободы, надзор пробации, общественные работы или штраф.

Во вторник начальник Земгальского регионального управления Государственной полиции Индулис Блигзна на встрече с журналистами также не прокомментировал, является ли одним из подозреваемых охотник, но подтвердил, что упомянутое частное лицо действительно участвовало в инциденте.

Блигзна также отметил, что полностью раскрыть обстоятельства происшествия он не может, поскольку это является тайной досудебного расследования.

Он подтвердил, что подозреваемые полицейские больше не работают в муниципальной полиции Баусского края.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что 10 октября муниципальная полиция Баусского края получила вызов о трёх агрессивных бродячих собаках, которые угрожали женщине на частной территории в волости Брунава. Дежурная часть муниципальной полиции связалась со «Службой спасения животных» — отловщиками животных, однако представитель охотничьего коллектива прибыл раньше и застрелил собак.

Муниципальная полиция возбудила два административных производства — одно по факту убийства косули, совершённого собаками, и второе — по поводу допущенного бродяжничества животных.

Изначально на время служебной проверки начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис был отстранён от должности. Позже, с учётом промежуточного отчёта проверки, он был уволен. Двум другим сотрудникам муниципальной полиции края были применены дисциплинарные меры.

Одновременно муниципальная полиция Баусского края обратилась в Бюро внутренней безопасности, Государственную полицию и Информационный центр Министерства внутренних дел по поводу утечки данных.

Предприниматель Модрис Коновалов, владелец хозяйства «Modra olas», в соцсетях сообщил, что животные принадлежали ему.